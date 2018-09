Die EGX Berlin, welche vom 28. bis zum 30. September stattfindet, wird ein wahres Call of Duty: Black Ops 4-Event.

Entwickler Treyarch wird gleich mit vier wesentlichen Personen aus der Entwicklung anwesend sein. Mit dabei sind David Vonderhaar, Studio Design Director Treyarch; Jason Blundell, Sr. Executive Producer, Zombies, Treyarch; Thomas Wilson, Co-Studio-Head Beenox sowie Jonathan Moses, Senior Producer PC Treyarch.

Die Masterminds geben dabei tiefe Einblicke in die Vision und Entwicklung des neuesten Call of Duty-Ablegers. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf die Entwicklung der PC-Version und insbesondere dem neuen Blackout-Modus, welcher die bisher größte Map in der Serie darstellt. Die Entwickler-Panels finden in Halle 2 am Freitag zwischen 17 bis 17:45 Uhr, Samstag zwischen 17 bis 17:45 Uhr und Sonntag zwischen 13 bis 13:45 Uhr statt.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4.