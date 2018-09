Der Battle Royale-Modus „Blackout“ von Call of Duty Black Ops 4 wird nach dem Launch am 12. Oktober in späterer Folge voraussichtlich 115 Spieler fassen. Das sagte David Vonderhaar im Interview mit Gameinformer.

Wir erinnern uns: DIe Beta von Blackout vergangene Woche startete mit 80 Spielern in einer Runde, zum Schluß wurden es gar 100 Spieler wie auch in PUBG und Fortnite. Für die angepeilten 115 Spieler werden jedoch noch Tests und Optimierungen durchgeführt, so dass dies womöglich erstmals bei einem Spezial-Event zum Einsatz kommen wird.

Zum Start von Black Ops 4 wird es auch mehr Waffen als noch in der Beta geben. Jede Waffe aus dem regulären Multiplayer wird auch (wenn nicht zu Beginn) in Blackout zu finden sein.