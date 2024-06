BUSTAFELLOWS Season 2 erscheint 2025

BUSTAFELLOWS Season 2 erschien erstmals am 25. Mai 2023 in Japan für Switch, iOS via App Store und Android via Google Play. In 2024 soll der Nachfolger des Otome Games BUSTAFELLOWS auch bei uns für die Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Die Erfolgsserie geht mit einer brandneuen Staffel weiter! Mit der Gang, die Verbrechen aufklärt und die den Ärger praktisch magisch anziehen. Entdecke ihre Geschichte in diesem filmähnlichen Erlebnis, während du neue Charaktere kennenlernst, wichtige Entscheidungen triffst und dabei hilfst, die dunklen, unaussprechlichen Verbrechen aufzuklären, die New Sieg heimsuchen.

Alle wollen Antworten. Wer ist schuld, und was ist schief gelaufen? Und was ist zu bestrafen?

Um diese Welt in Form zu halten, werden die Dinge in Schwarz und Weiß eingeteilt. Diejenigen, die zwischen Schwarz und Weiß schauen, werden nur weiter leiden. Und ob es sich ändern wird oder ob es zu Ende geht, bleibt abzuwarten.

Key Features