Die Marketing-Abteilung von Burger King in Schweden hat zwar drei Wochen zu spät reagiert, aber im Norden lobt man sich die Red Dead Redemption 2-Gamer und verteilt gratis Whooper & Co.

Leider ist die Aktion nur auf Schweden beschränkt, aber immerhin nehmen dort alle 135 Restaurants teil. Alles was man tun muss: Vier gesuchte Zutaten im Spiel zu finden und auf der Werbe-Website der Burger-Kette einzugeben. Dadurch bekommt man einen Gutschein, bei dem man einen Burger nach Wahl geschenkt bekommt.

Sollte jemand von euch gerade in Schweden sein. Kleiner Tipp: Kuh, Schwein, Käse und Brot.

Aber denkt daran: Jagd auf Haustiere ergibt eine negative Ehrenwertung. Also was ist jetzt wichtiger: Kostenloser Burger im Real-Life oder Respekt in Red Dead Redemption 2?

Hier das Video, wie es funktioniert.

