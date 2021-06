Bleak Faith: Forsaken mit einem offiziellen Trailer für das kommende Action-RPG-Game

(C) Miso Vukcevic und Mirko Stanic

Lange war es Still um die zwei Entwickler Miso Vukcevic und Mirko Stanic, nachdem ihr Herzensprojekt Bleak Faith: Forsaken im August 2019 über Kickstarter finanziert wurde. Doch im neuen Promotion-Video zeigen sie, dass sie nicht untätig waren und ambitioniert an dem Action-RPG mit Survival-Horror-Elementen gearbeitet haben.

Worum es in Bleak Faith: Forsaken geht, auf welches Setting ihr euch freuen könnt und welche Besonderheiten ihr in dem Spiel erwarten könnt findet ihr nachfolgend!

Das Spiel lässt sich in den Action-RPG und Survival-Horror Genres einordnen und möchte zahlreiche spielerische Finessen bieten. Als einer der Forsaken gehört ihr zu den letzten Kriegern, der die Menschen vor dem Horror in den „Omnistructure“ beschützen könnt. Eure Reise beginnt an einem der letzten Außenposten der Forsaken, der auch gleichzeitig euren einzigen Rückzugsort darstellt bis ihr euch an die Gegebenheiten der Welt angepasst habt. Um in der Geschichte voranzuschreiten, müsst ihr euch in das Ungewisse wagen und erfolgreich euer Schicksal in die Hand nehmen. Auf eurer beschwerlichen Reise erfahrt ihr die Gründe wie es dazu kommen konnte, dass die Welt in dem desolaten Zustand ist, weshalb ihr einer der Forsaken seid und wieso es eure Lebensaufgabe ist in den „Omnistructure“ zu kämpfen.

Auf folgende Besonderheiten könnt ihr euch bei Bleak Faith: Forsaken freuen:

Eine offene Welt die es zu erkunden lohnt, denn hinter jeder noch so kleinen Ecke könnte sich ein Stück Lore zu dem Spiel verstecken;

Ausgewogenes Klassensystem mit zahlreichen Möglichkeiten in die Welt einzusteigen, die euch ermöglicht selbst Kämpfen komplett aus dem Weg zu gehen;

Euer Charakter levelt klassisch auf, wodurch ihr einzelnen Statuswerte verbessern könnt.

Ausrüstung können aus den geeigneten Materialien selbst hergestellt und verbessert werden;

Das Ökosystem entwickelt sich stetig weiter. Stämme die innerhalb des „Omnistructure“ leben und sich bekämpfen können sich auslöschen, heranwachsen oder sich weiter vergrößern;

Kreaturen die im ersten Spieldurchgang noch existierten, können im nächsten Durchgang ausgerottet sein. Dadurch kann eine neue Spezies die Nahrungskette heraufklettern und sich die Vorherrschaft zu nutze machen;

Die Spieldurchgänge unterscheiden sich somit grundsätzlich immer voneinander;

Lineare Gebiete sollen euch zu den geschichtlichen Wendepunkten führen um den Open World-Fokus zu reduzieren und die Spannung in der Geschichte zu steigern;

Survival-Elemente wie Crafting, Jagen und Plünderungen von Siedlungen sollen Teil des Spieleerlebnisses sein;

Bleak Faith: Forsaken soll noch in diesem Jahr für PC auf Steam veröffentlicht werden. Ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht genannt. Eine PlayStation 4- und Xbox One-Version des Titels soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch geben.