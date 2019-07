Share on Facebook

Obwohl sich Entwickler Game Freak auf die bevorstehende Veröffentlichung von Pokémon Sword and Shield konzentriert, werden noch einige kleinere Korrekturen für den letztjährigen Titel, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Eevee! bereitgestellt. Quasi ein „Master-Patch“.

Laut Serebii.net wird ein bevorstehender Patch für das Spiel den Titel auf Version 1.0.2 bringen. Es werden zwei Fehler behoben. Das erste ist ein Kommunikationsproblem, das auftritt, wenn die Spielzeit 999:59 beträgt, und das zweite behebt ein Problem, das den Eintritt in Mystery Gift nach 10 Versuchen verhindert, selbst wenn die Zeit abgelaufen ist.

Spielst du immer noch dieses Spiel? Freust du dich auf die nächsten großen Einträge in der Pokémon-Spieleserie? Sag es uns doch in den Kommentaren!