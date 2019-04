Share on Facebook

Die PC-Version von Dollhouse ist ab 12. April um 4:00 Uhr (PT) bis zum 17. April um 7:00 Uhr (PT) in der offenen Beta auf Steam spielbar.

Eine ausgewählte Gruppe von Spielern erhält einen Tag früher Zugang zur Beta. Interessierte Benutzer können sich hier anmelden, um frühzeitig auf die Beta zuzugreifen.

Die Beta beinhaltet die ersten beiden Kapitel der Einzelspieler-Geschichte für etwa zwei Stunden Gameplay. Zusätzlich sind zwei Karten aus dem Online-Multiplayer-Modus spielbar, auf denen sich bis zu acht Spieler gegenseitig verfolgen können.

Willkommen in der verdrehten Welt von Dollhouse. Im Einzelspieler-Story-Modus nehmen die Spieler die Identität der geheimnisvollen Marie an. Früher war sie als „der größte Detektiv der Welt“ bekannt, doch jetzt leidet sie unter Amnesie und versucht verzweifelt, ihre Erinnerungen zurückzubekommen. Sie erinnert sich nur daran, dass in einer katastrophalen Nacht ihre Tochter Emily gestorben ist.

Dollhouse wird am 24. Mai für PlayStation 4 und PC erscheinen.