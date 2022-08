Beste Krypto-Filme, die Sie auf Ihre Merkliste setzen sollten

WERBUNG

Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, etwas über Kryptowährungen zu lernen, und eine der unterhaltsamsten Optionen ist es, sich Krypto-Filme anzusehen. In Krypto-Filmen können Sie sowohl die Handlung als auch die Essenz der im Film vermittelten Krypto-Informationen genießen. Aber auch wenn wir nicht über Filme, sondern über Kryptowährungen im Allgemeinen sprechen, gibt es so viel über dieses riesige Thema zu lernen. Damit Sie dies noch besser tun können, bieten Ihnen Plattformen wie kryptowahrung.de eine Fülle von Informationen rund um Kryptos.

Hier sind einige Krypto-Filme über prominente Krypto-Vermögenswerte aus den Jahren 2014 und 2022 aufgelistet, die Sie auf Ihre Watchlist setzen sollten. Worauf warten Sie noch? Schnappen Sie sich das Popcorn und beginnen Sie Ihre Lektion.

The Rise and Rise of Bitcoin (2014)

Dieser Krypto-Film ist ein amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014, produziert von Ben Bledsoe und Patrick Lope. Der Film enthält Interviews mit mehreren Unternehmen und Personen, die bei der Entwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen eine wichtige Rolle spielen.

The Rise and Rise of Bitcoin vermittelt Ihnen einen realistischen Eindruck davon, was geschah, als Bitcoin zum ersten Mal auf dem Markt eingeführt wurde. In diesem Zusammenhang hilft Ihnen das Video, Konzepte von digitalen Vermögenswerten und Blockchain-Netzwerken zu lernen.

Trust Machine: Die Geschichte der Blockchain (2018)

Wenn diese Fragen in Ihrem Kopf auftauchen, kann der Film Trust Machine: The Story of Blockchain all diese Fragen beantworten. Der von Alex Winter produzierte Krypto-Film kann Ihnen sicherlich helfen, die verschiedenen technischen und logischen Aspekte von Blockchain-Netzwerken zu erkunden.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über den logischen Aspekt von Blockchain-Netzwerken und den Ursprung der Kryptowelt zu erfahren, ist dieser von Alex Winter produzierte Krypto-Film ein guter Ausgangspunkt.

Hodl (2020)

Hodl ist ein englischsprachiger Kurzfilm über einen jungen Mann, dessen Leben sich schlagartig ändert, nachdem er Geschenke von seinem Onkel erhält. Das Besondere daran ist, dass das Geschenk Angelruten, eine Hirschkopfpuppe und 55.000 BTC umfasst, die im Jahr 2010 gekauft wurden.

In dreieinhalb Minuten zeigt Hodls Filmkomödie, wie sich eine stattliche Summe Bitcoin durch eine einzige Unachtsamkeit in Luft auflösen kann.

Wie Sie selbst Cryptocurrency kaufen

Wenn Sie nach einem (oder allen) der oben aufgeführten Filme motiviert sind, selbst in Kryptowährungen einzusteigen, finden Sie hier eine kurze Anleitung, wie Sie Kryptowährungen kaufen können:

Wählen Sie einen Broker oder eine Krypto-Börse

Erstellen und verifizieren Sie Ihr Konto

Bargeld zum Investieren einzahlen

Platzieren Sie Ihre Kryptowährungsbestellung

Wählen Sie eine Speichermethode

Sie sind bereit!

Die Kryptowährung befindet sich nun auf Ihrem bei der entsprechenden Krypto-Börse befindenden Kundenkonto. Auf dieses können Sie ganz geschwind zugreifen, indem Sie sich auf der Plattform anmelden. Was genau Sie mit der Währung im Anschluss vor haben – ob Sie sie auf einer täglichen Basis traden oder ansammeln – liegt ganz bei Ihnen. Analysieren Sie den Markt, nehmen Sie sich einige Inspirationen aus den Filmen und Sie werden sicherlich selbst zu einem talentierten Trader aufwachsen.