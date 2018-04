Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai. Zur Feier des Launches erhalten Besitzer der Dark Souls: Prepare to Die Edition auf PCs einen 50% Rabatt.

Hinzu kommt aber, dass die Prepare to Die Edition am 9. Mai aus dem Steam Store verschwinden wird. Besitzer können diese weiterhin spielen, lediglich neu erwerben kann man sie nicht mehr. Warum man diesen Weg geht, ist fraglich, denn Dark Souls 2 ist trotz der Scholar of the First Sin Edition auch noch im Original erhältlich.

Dazu sei aber gesagt, dass die Dark Souls: Prepare to Die Edition gelinde gesagt ein katastrophaler Port war und seiner Zeit überhaupt nur dank dem Modder Durante angenehm spielbar war. Es ist anzunehmen, dass Bandai Namco seine Weste reinwaschen möchte.

Wer sich die Dark Souls: Prepare to Die Edition noch sichern möchte, hat also noch knapp zwei Wochen Zeit.

