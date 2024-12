Bereinigen von Speicherplatz auf dem Mac: Tipps für Apple-Neulinge

Beim ersten Starten waren Sie bestimmt noch begeistert darüber, wie schnell Ihr neuer Mac läuft. Doch im Laufe der Zeit wird immer mehr Speicher benötigt, was Ihren PC langsamer werden lässt. Irgendwann ist es dann einmal an der Zeit, ordentlich aufzuräumen und neuen Speicherplatz zu schaffen.

Alte Apps und Programme löschen

Auf einem PC sammeln sich über die Monate und Jahre hinweg zahlreiche Apps und Programme an, die Sie vielleicht gar nicht mehr benutzen. Dennoch nehmen sie unnötigen Speicherplatz ein und machen Ihren Mac langsam. Für mehr Tempo müssen Sie aber nicht zwingend radiale Schritte einleiten, wie Mac-Festplatte löschen . Es reicht schon aus, die Programmliste zu durchforsten und alle nicht benötigten Apps zu löschen. Dadurch kann unter Umständen viel Speicher freigemacht werden, den Sie aktuell dringend benötigen. Zum Löschen von Apps und Programmen müssen Sie den Reiter „Programme“ im Finder öffnen. Hier finden Sie nun eine Liste mit allen Installationen auf Ihrem Mac. Was Sie nicht mehr benötigen, zeigt ein Blick auf das Datum, an dem die App oder das Programm zuletzt geöffnet war. Zum Löschen klicken Sie dann einfach auf die Datei und ziehen sie in den Papierkorb.

Bilder, Videos und Dateien auf externer Festplatte oder in der Cloud speichern

Wenn die Urlaubserinnerungen auf dem iPhone irgendwann zu viel Platz einnehmen, werden die Bilder einfach auf den Mac geschoben. Hier haben Sie zwar deutlich mehr Speicher als auf dem Smartphone, irgendwann macht sich die Datenlast aber auch auf dem PC bemerkbar. Das gilt vor allem dann, wenn Sie auf Konzerten in UHD filmen und Live-Bilder in bester Qualität schießen. Damit Bilder und Videos nicht einen Großteil Ihres Speichers einnehmen, können Sie die Daten einfach auf einer externen Festplatte speichern. Auch alte, aber wichtige Dokumente für die Schule oder das Studium können hier sicher aufbewahrt werden. Die externe Festplatte wird dabei einfach per USB-C-Kabel an den Mac angeschlossen und schon können Sie alle Daten verschieben. Das entlastet den Speicher des Macs und sorgt dafür, dass Ihr PC wieder schneller läuft. Um Fotos und Videos dann anschauen zu können, müssen Sie die externe Festplatte einfach wieder an das Gerät anschließen.

Alternativ können Sie aber natürlich auch auf die Cloud ausweichen . Der digitale Speicher ist zwar günstig, aber dafür kann der Upload unter Umständen längere Zeit in Anspruch nehmen. Das gilt vor allem dann, wenn Ihr WLAN zu wünschen übrig lässt.

Auch Kleinvieh macht Mist

Wenn die oben genannten Schritte immer noch nicht ausgereicht haben, können Sie sich auch noch anderen „Aufräumarbeiten“ am Mac widmen. Durch die einzelnen Schritte wird zwar oft nur wenig Speicher freigemacht. Wenn Sie alle To-dos abhaken, macht sich aber meist dennoch ein spürbarer Unterschied bemerkbar.