Bekommen wir ein Comeback von Crysis?

Rare hat seit dem Release von Sea of Thieves immer wieder für Updates gesorgt, nachdem das Spiel 2018 etwas karg veröffentlicht wurde. Ships of Fortune ist das nächste Inhalts-Update, das am 22. April startet. Wie auf Inside Xbox bekannt gegeben, wird es die verschiedenen Handelsunternehmen im Spiel erweitern und es den Spielern ermöglichen, Abgesandte zu…