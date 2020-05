Batwoman: Ruby Rose verlässt das Arrowverse!

Batwoman Ruby Rose

Batwoman – Erste Staffel endet mit Big Bang

Batwoman, die erste Serie mit einem LGBT-Darsteller im Hauptabendprogramm, muss einen herben Verlust einstecken. Ruby Rose, die Hauptdarstellerin bekannt aus Orange is the New Black, verkündet völlig unerwartet ihren Ausstieg aus der Arrowverse-Serie von DC. In ihrem offiziellen Statement gibt Ruby Rose an, dass ihr die Entscheidung schwer gefallen ist, sie froh war, Teil des DC-Universums zu werden, jedoch muss sie diese Entscheidung treffen, nicht mehr an Staffel zwei teilzunehmen. Ihr Statement im Detail:

Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, für die nächste Staffel nicht zu Batwoman zurückzukehren. Das war keine Entscheidung, die mir leicht fiel, da ich äußersten Respekt für den Cast, die Crew und alle, die in der Serie involviert sind, habe, sowohl in Vancouver als auch in Los Angeles.

Ohne Ruby Rose – Wie geht es weiter mit Katy Kane?

Zeitgleich verkündeten die Produzenten, dass sie an Staffel zwei festhalten und den Katy Kane Darsteller neu besetzen werden. CW hat erst kürzlich den Start der zweiten Staffel für Jänner 2021 bestätigt. Wieso Ruby Rose bis jetzt gewartet hat, ist unklar. Auch sind die wahren Gründe ihres Ausstieges nicht verständlich. Sogar die großen Hollywood-Insider wurden von dieser Aktion überrascht. Spekuliert wurde, dass es Ruby Rose um ihre Gesundheit ginge. Sie hatte gleich zu Beginn der Serie einen großen Unfall bei einem Stunt. Es war eine Notoperation notwendig und hätte sogar zu einer Lähmung führen können. Die freundlichen und glückwünschenden Statements beider Seiten scheinen dies jedoch auszuschließen.

Batwoman – Wer wird der Nachfolger?

Die nächsten Wochen werden für die Produzenten sehr intensiv! Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen, im Jänner 2021 sollen die ersten Folgen bereits auf dem Sender CW neben The Flash und Supergirl starten.

Ruby Rose erhielt gemischtes Feedback. Während die Presse sie durchaus lobte, waren die Fans nicht sehr begeistert. So konnten sie nicht nachvollziehen, wieso Batman einfach verschwinden und die Sicherheit seiner geliebten Stadt in den Händen seiner weniger erfahrenen Cousine Katy Kane lassen würde. Viele waren mit der Umsetzung der Serie in der Form nicht einverstanden. Ob das Rätsel um Batman in der Serie gelöst werden wird, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der Coronakrise fiel die erste Staffel von Batwoman um 2 Folgen kürzer aus. Die Serie musste bei Folge 20 von 22 stoppen. Lediglich Supergirl hat es geschafft, alle Folgen auszustrahlen, auch The Flash wurde zwei Folgen früher beendet. Im Jänner 2021 soll es mit den Arrowverse-Serien weitergehen.

