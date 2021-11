Battlefield Portal: Spieler erstellt Battle Royale Mode

Arica Harbor aus Bad Company 2 in Battlefield 2042 Portal. - (C) EA

Das neue Battlefield 2042 hat aktuell sehr viele Meldungen für sich beansprucht. Von den ersten anfänglichen Bugs und Glitches, welche sofort von DICE mit mehreren Updates angegangen werden, bis hin zu den gemischten Reviews. Das meiste Lob kassiert Battlefield 2042 allerdings für einen der neuen Modi. Battlefield Portal. In diesem Modus können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Spieler hat gerade einen Battle Royale Modus in Battlefield Portal erstellt.

Battlefield Portal Battle Royale Modus und vieles Mehr

Battlefield Portal soll den Fans die Möglichkeit bieten ihr eigenes Spiel zu erschaffen. In diesem Modus kann man bestimmen auf welchen Maps man spielen möchte, mit welchen Skins, Waffen, Regeln. Es ist Alles nur eine Frage des Willens und wie viel Zeit man in die Fein-Einstellungen stecken will. Aber wie man es von unzähligen Games bereits kennt, sind ehrgeizige Spieler in der Lage selbst die Entwickler zu verblüffen mit ihren Kreationen.

So hat nun ein Gamer es geschafft, einen Battle Royale Modus in Battlefield Portal zu erstellen. Reddit User chbmg hat sich die Zeit genommen diesen Mode zu kreieren. Warfield 100 ist der Titel seines 100 Spieler Battle Royale. Und er hat es geschafft. Der Mod ist spielbar auf allen Plattformen und wird im Video sogar auf einer PlayStation 5 gezeigt. Weist aber noch einige Bugs und Glitches auf, welche nichts mit dem Basis Spiel zu tun haben.

So gibt es eine explizite Warnung den Battle Royale Modus in Battlefield Portal auf der PlayStation 5 “Auf Eigene Gefahr” zu spielen. Da die Konsole beim Sieges-Screen wohl zu crashen scheint.

Noch so Vieles mehr

Den Battle Royale Modus in Battlefield Portal zu erstellen hat viel Zeit und Geduld gekostet. Aber bereits in der ersten Woche von Battlefield 2042 haben sich Spieler in Portal ausgetobt. So wurde zum Beispiel ein Flug Parkour erstellt um das Gleiten mit dem Wingsuit zu üben. Indem man durch Ringe fliegen muss auf der Map Kaleidoskop zwischen den Hochhäusern durch.

Selbst die aktuell beliebte Serie Squid Game hat einen eigenen Portal Modus erstellt bekommen. Die Kreativität der Spieler kennt wirklich kaum Grenzen, solange es die Programmierung des Spiels auch zulässt.