Battlefield+ : EAs neuer Kurs wird ein Abo Modell

In den letzten Wochen wurde es still rund um Electronic Arts und deren komplettes Spiele Portfolio. Der Studio Gigant meldete sich zu keinem der laufenden Projekte zu Wort. Mit einer Ausnahme. DICE und EA gaben bekannt, dass die Fehler welche bei Battlefield 2042 gemacht wurden als Lektion für den nächsten Titel herangezogen werden. Und es steht fest. Battlefield+ wird das neue Abo-Modell von EA.

Hyping up a leak Releasing the leak pic.twitter.com/cV9F45VAF2 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 30, 2022

EA und das Abo Modell Battlefield+

Es klingt wie eine schier unglaubliche Idee, dass gerade mit dem aktuellen Absturz von Battlefield 2042 so ein Plan zustande kommen könnte. Und doch ist EA ein Studio welchem man ein Modell wie Battlefield+ tatsächlich zutrauen würde. Um diese Behauptung zu “stützen” habe ich mir die Freiheit genommen, einen völlig beliebigen Random Tweet von Meister Leaker Tom Henderson in den Beitrag einzufügen.

Wer von euch also bis zu diesem Punkt den Artikel tatsächlich gelesen hat, ohne sofort zu eskalieren. Hut ab. Und an jene welche zuerst mit schäumender WUT die Schlagzeile gelesen haben, aber vergaßen welcher Tag heute ist. Denen wünsche ich einen wunderschönen April Start. Es wäre nur halb so lustig wenn diese Idee nicht so glaubwürdig wäre, nicht wahr?

Ich möchte mich als Autor und Tester von DailyGame at an dieser Stelle mal bedanken. Für alle Leser:innen da draußen, die unseren Content sharen und selbst immer wieder kommen. Dank euch lebt und wächst dieses Projekt mehr und mehr. Und auch ein Random Quereinsteiger wie ich findet Fuß bei einem so lockeren und Gamer-Nahen Magazin. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Sinan.