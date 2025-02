Battlefield 6 könnte sich an Christopher Nolans Tenet orientieren

Ein erneut aufgetauchter Leak zu Battlefield 6, der von den Fans mittlerweile als echt angesehen wird, deutet darauf hin, dass der kommende Shooter eine Multiplayer-Karte enthalten wird, die von Christopher Nolans Film Tenet inspiriert ist. Das nächste Spiel der Reihe, allgemein als Battlefield 6 bekannt, befindet sich derzeit in einer Testphase.

Ein Leak, der letztes Jahr als Fälschung abgetan wurde, scheint nun echt zu sein und enthält viele Details über den nächsten Battlefield-Titel von EA und DICE. Battlefield und Call of Duty gelten oft als die beiden größten Franchises im Ego-Shooter-Genre. Während Call of Duty jedes Jahr neue Spiele veröffentlicht, haben Battlefield-Fans seit 2021 keinen neuen Titel mehr gesehen. Seit der umstrittenen Veröffentlichung von Battlefield 2042 sind mehr als drei Jahre vergangen. Die längste Pause in der Geschichte der Serie.

Battlefield 6 orientiert sich laut Leak am Film Tenet

Dies hat möglicherweise einen guten Grund: Die Veröffentlichung von Battlefield 2042 erhielt überwiegend negative Kritiken und wurde von vielen als „Rückschritt“ für die Serie betrachtet. EA scheint jetzt entschlossen zu sein, die Fehler mit dem nächsten Spiel zu korrigieren und führt bereits umfangreiche Spieltests durch. Früher diese Woche kündigte EA die neue Testumgebung Battlefield Labs an, die Fans ermöglicht, sich anzumelden und eine Pre-Alpha-Version des kommenden Spiels zu testen.

Dadurch will EA und DICE so viel Feedback wie möglich von der Community erhalten, bevor der Titel veröffentlicht wird. Die Enthüllung von Battlefield Labs und dem offiziellen Codenamen Glacier deutet darauf hin, dass ein Leak vom September 2024 tatsächlich legitim ist. Der ursprüngliche Leaker behauptete, an einem privaten Playtest von Battlefield 6 teilgenommen zu haben und enthüllte, dass eine der drei Karten, die gespielt wurden, der finalen Schlachtszene von Tenet ähnelt.

Obwohl spekuliert wurde, dass das nächste Spiel Bad Company 3 sein könnte, scheint dies nicht der Fall zu sein. Der Codename Glacier wurde bestätigt, und es ist wahrscheinlich, dass die anderen Informationen über Zerstörung, Waffen und Karten ebenfalls wahr sind.

