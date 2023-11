Baldur's Gate 3 Fakten

Baldur’s Gate 3 war ein Mega-Erfolg für Larian Studios. Die tiefgreifende Mechanik und die reiche Handlung des cRPGs haben viele Fans gewonnen, die die Dichte der Spielwelt schätzen. Einige dieser Spieler lieben eine Herausforderung und erhöhen den Schwierigkeitsgrad auf Tactican, die BG3-Version des Schwierigkeitsgrades “Schwer”. Es gibt jedoch Spieler, die sich noch mehr Herausforderung wünschen. Glücklicherweise scheint ein kürzlich veröffentlichtes Patch ein neues Achievement durchgesickert zu haben, das darauf hinweist, dass sie genau das bald bekommen könnten.

Ein Beitrag im Baldur’s Gate 3-Subreddit zeigte, was anscheinend ein neu durchgesickertes Achievement war. Der Beitrag stammt von “WOferino93”, der behauptet, den Screenshot des Achievements auf GOG erhalten zu haben. Das Achievement heißt “Foehammer” und wird an Spieler verliehen, die das Spiel im Ehrenmodus abschließen.

Baldur’s Gate 3 noch “schwieriger”?

Langjährige Fans von Larian werden feststellen, dass das Studio zuvor einen ähnlichen Modus in Divinity: Original Sin 2 verwendet hat. In diesem Modus ändert sich die eigentliche Schwierigkeit nicht allzu sehr, aber du wirst auf eine einzige Speicherdatei beschränkt. Spieler können also nicht mehr ihre Entscheidungen rückgängig machen und müssen sich zu ihren Entscheidungen bekennen. Manche nennen dies auch den “Hardcore-Modus”. Jeder, der Baldur’s Gate 3 gespielt hat, wird wissen, dass diese Änderung die Dinge erheblich erschweren wird, selbst wenn Larian nichts an der Schwierigkeit ändert.

Vielleicht doch mehr, als einen Abklatsch? Larian könnte sich auch dafür entscheiden, mit dieser Version des Ehrenmodus etwas völlig Neues zu machen. Das Studio hat keine Hinweise darauf gegeben, zu welchem Spiel dieses Achievement gehört, aber es ist klar, dass das Team an etwas Neuem arbeitet. Hoffentlich ist es rechtzeitig für den Start des Spiels auf Xbox-Plattformen bereit.

Baldur’s Gate 3 wurde zuerst auf dem PC veröffentlicht, bevor es etwa einen Monat später auf der PlayStation 5 erschien. Seitdem fragen sich alle, wann die Portierung für Xbox Series X/S kommt. Am Wochenende gab es Gerüchte, dass das cRPG am 6. Dezember 2023 endlich auf Xbox Series X/S kommen würde. Leider hat Larians Publishing-Direktor klargestellt, dass das Datum nur ein Gerücht war und dass das Team noch keinen festen Termin hat. Das Team plant jedoch immer noch, Baldur’s Gate 3 bis Ende 2023 auf Xbox zu veröffentlichen.