Avowed: Details zum Early Access veröffentlicht

Das kommende Rollenspiel Avowed von Obsidian Entertainment wird am 13. Februar 2025 im Early Access verfügbar sein. Dieses lang erwartete Spiel, das in der Welt von Eora spielt, bietet Spielern die Möglichkeit, in eine neue und aufregende RPG-Erfahrung einzutauchen. Die Ankündigung kommt zusammen mit der Enthüllung mehrerer Premium-Editionen des Spiels. Spieler, welche die Premium Edition oder die Collector’s Edition erwerben, erhalten nicht nur frühzeitigen Zugang zum Spiel, sondern auch eine Vielzahl von zusätzlichen Inhalten und Extras. Zu den Boni gehören exklusive kosmetische Gegenstände, Soundtracks und Artbooks, die die immersive Erfahrung des Games erweitern.

Phil Spencer, der Chef von Xbox, hob das Potenzial von Avowed als bedeutenden Titel hervor, der das Rollenspiel-Genre neu definieren könnte. Er betonte, dass das Spiel eine beeindruckende Mischung aus Storytelling, Erkundung und innovativem Gameplay bietet, die Fans des Genres begeistern wird. Obsidian Entertainment hat eng mit dem Xbox-Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der Titel nahtlos in die Game-Pass-Bibliothek integriert wird. Dies bedeutet, dass Abonnenten am 13. Februar 2025 keinen Zugang zum Early Access erhalten werden. Die Spieler können sich auf regelmäßige Updates und Patches freuen, die das Spielerlebnis kontinuierlich verbessern und erweitern werden.

Besitzer der Premium-Edition von Avowed erhalten Zugang zum Early Access

Die Veröffentlichung von Avowed im Early Access erlaubt es den Entwicklern, wertvolles Feedback von der Community zu sammeln und das Spiel basierend auf den Rückmeldungen zu verfeinern. Diese iterative Entwicklungsstrategie hat sich bei vielen anderen erfolgreichen Titeln bewährt und verspricht, das Spiel zu einem polierten und umfangreichen Erlebnis zu machen, wenn es vollständig veröffentlicht wird. Fans und Spieler weltweit sind gespannt auf den Release und die Möglichkeiten, die das Spiel bieten wird. Mit seiner reichen Lore, tiefgründigen Charakteren und einer offenen Welt, die darauf wartet, erkundet zu werden, stellt Avowed einen vielversprechenden Neuzugang im RPG-Genre dar.

