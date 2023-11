Avatar: Frontiers of Pandora – Das sind die PC-System-Anforderungen

Avatar: Frontiers of Pandora ist nur noch wenige Tage von seiner Veröffentlichung entfernt: Es ist also Zeit sich die offiziellen PC-System-Anforderungen anzusehen, ob dein Setup überhaupt damit zurechtkommt. Immerhin verspricht das kommende Open-World-Spiel von Ubisoft optisch einiges drauf zu haben!

Mindest-System-Anforderungen für Avatar: Frontiers of Pandora

Wenn du das Spiel mit 1080p und 30FPS bei den niedrigsten Einstellungen zocken möchtest, dann sollte dein PC-Setup folgendermaßen aussehen:

Betriebssystem: Windows 10 oder besser

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 oder Intel i7-8700K

RAM: 16 GB

Grafikkarte: AMD RX 5700, Intel Arc A750 oder Nvidia GTX 1070

SSD: 90 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene System-Anforderungen

Möchtest du Avatar: Frontiers of Pandora mit 1080p und 60FPS am PC genießen, muss dein Setup folgenden Anforderungen entsprechen:

Betriebssystem: Windows 10 oder besser

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X oder Intel i5-11600K

RAM: 16 GB

Grafikkarte: AMD RX 6700 XT oder Nvidia RTX 3060 Ti

SSD: 90 GB verfügbarer Speicherplatz

Hey, denk dran, dass diese Einstellungen auch AMDs FidelityFX Super Resolution abdecken, das aktuell auf die Qualitätsstufe eingestellt ist. Falls du es auf “Ausgewogen” oder “Leistung” umstellst, könntest du sogar bessere Resultate erzielen. Vielleicht brauchst du auch einen stärkeren PC, wenn du nicht auf den Upscaler zurückgreifen möchtest und das Spiel lieber nativ ausführen willst.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am Freitag, den 7. Dezember 2023 für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Übrigens erklären wir in einem anderen Artikel, warum es sich um ein First-Person-Spiel handelt.