Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian wurde angekündigt

Der Publisher Koei Tecmo und der Entwickler Gust haben Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian angekündigt, eine „vollständig offline“ spielbare und originelle Geschichte in der Welt von Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, die 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC via Steam erscheinen wird.

Ein neues RPG aus der Atelier-Serie. Ein neues Abenteuer mit neuen Protagonisten und einer originellen Geschichte in der Welt von Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator kommt als „vollständig offline“ spielbarer Titel auf Konsolen und PC.

Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, das Spiel auf dem der neue Titel aufbaut, ist kostenlos auf Steam erhältlich. Hart dort allerdings eher gemischte Rezensionen erhalten. Atelier Resleriana ist zudem der erste Haupttitel, der auf Android- und iOS-Geräten veröffentlicht wird, sowie der erste Free-to-Play-Service mit Gacha-Monetarisierungssystem für In-Game-Käufe. Das Spiel kann nur mit einer Internetverbindung gespielt werden und bietet Kapitel, Events und Banner, die als Update zu Meilensteinen verteilt werden.

Entsprechend spannend wird es sein zu sehen was wir bei Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian erhalten werden. Da es offline gespielt werden kann könnte es gut sein, dass es sich hierbei um ein klassisches Atelier-Game handelt, welches nicht Free-to-Play ist sondern einmalig erworben und gespielt werden kann. Allerdings würden damit ungewöhnlicherweise zwei Atelier-Spiele nächstes Jahr erscheinen. Denn Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land ist bereits für das 1. Quartal 2025 angekündigt.

Worum es sich also genau bei dem nächsten Atelier Reslariana-Titel handelt, bleibt erstmal abzuwarten bis Gust und Koei Temco noch weitere Informationen dazu veröffentlichen.