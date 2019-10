Atari VCS kommt mit interessantem Streaming Dienst

Bandai Namco kündigte an, dass das 3D-Fighting-Game MY HERO ONE’S JUSTICE 2 2020 für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Digital erscheinen wird. Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, könnt ihr in My Hero Ones Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen…