Astro Bot Leak: Mögliches neues PS5-Bundle in Arbeit

Die Gerüchte um ein bevorstehendes State of Play von Sony werden immer stärker. Bekannte Persönlichkeiten der Gaming-Szene, wie NateTheHate und Jeff Grubb, sind der Meinung, dass das Event in dieser Woche bis zum 14. Februar 2025 stattfinden wird. Sony setzt zudem seine Strategie fort, neue PlayStation 5-Bundles zu veröffentlichen. In Japan wurden kürzlich neue PS5-Bundles für Monster Hunter Wilds angekündigt, und es scheint, dass ein neues PS5-Bundle mit Astro Bot in Vorbereitung ist, das bald in Europa und Nordamerika erhältlich sein soll.

Astro Bot, das mehrere Auszeichnungen erhalten hat, darunter den Titel Spiel des Jahres 2024 (GOTY), könnte Teil dieses Bundles sein. Das geplante Paket soll eine Standard-PS5-Konsole (mit Laufwerk) und einen Download-Code für das Spiel enthalten. Der Preis ist zwar noch nicht bekannt, wird aber voraussichtlich zwischen 474 und 499 Euro liegen und möglicherweise eine Sonderaktion zur Einführung beinhalten. Das Veröffentlichungsdatum wird voraussichtlich um den 13. März 2025 liegen.

~OFERTA POR LA PS5(PACK)~

|Se especula a que a principios de el mes de marzo Sony lanzará un pack que estará alrededor de los 417 a 480 euros por la consola estándar y el anterior Goty astro bot incluído en el pack.|#PlayStation5 #ASTROBOT pic.twitter.com/5s2aXcDWbT — pixel boletín (@pixelboletin) February 11, 2025

Ist ein neues PS5-Bundle mit einem Astro Bot-Desing in Arbeit?

Eine Ankündigung auf dem nächsten State of Play ist denkbar, aber das genaue Datum ist noch nicht bekannt.

Astro Bot ist ein 3D-Platformer, in dem der Spieler die Hauptfigur, einen kleinen Roboter namens Astro steuert. Dieser muss verlorene Bots retten und Teile für das abgestützte PlayStation 5-Mutterschiff zu sammeln und den außerirdischen Gegner Nebulax besiegen, der das Mutterschiff ursprünglich zerstört hat. Das Spiel enthält 90 Level, die sich auf sechs Galaxien und 60 Planeten verteilen. Die Fortbewegung zwischen den Galaxien und Levels erfolgt mit dem Dual Speeder, einem Raumschiff in Form eines DualSense-Controllers. Astro Bot wurde von Kritikern hochgelobt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Titel Spiel des Jahres 2024.

