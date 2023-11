Für alle interessierten Spieler bietet Ubisoft aktuell über ihre eigene Plattform, Ubisoft Connect, Assassin’s Creed Syndicate kostenlos an.

Die Aktion geht bis zum 6. Dezember, daher muss man sich nicht stressen um sich den Titel zu sichern. Syndicate erschein bereits 2015 und schickt uns London, wo wir in die Geschichte der Assassinengeschweister Jacob und Evie Frye eintauchen. Mit diesem Titel gab es erstmals zwei Hauptcharacktere in einem AC Spiel, zwischen denen die Spieler wechseln konnten. Auf Metacritic hat AC Syndicate eine Bewertung von 76.

Das Angebot ist natürlich vor allem für die interessant, die an AC interessiert sind, sicher aber dem Franchise bisher noch nicht angenähert haben. Auch wenn Syndicate von einigen Kritikern nicht in den höchsten Tönen gelobt wurde, so bietet es euch die Chance herauszufinden, ob das Franchise etwas für euch ist. Mit bereits duzenden Einträgen, hat das Universum rund um die Assassine natürlich einiges zu bieten, mal besseres mal schlechteres. Nutzt also die Chance, sichert euch den Titel und probiert euch aus. Zudem ist das alte London auch nicht gerade ein uninteressanter Ort. Zudem gibt es für all Jack the Ripper Fan auch einen DLC zu dem Serienmörder, der ist allerdings nicht kostenlos. Hierfür werden 14,99 Euro fällig, sofern der DLC nicht gerade im Angebot ist.

Für alle die an London nicht so interessiert sind, für die dürfte vielleicht eines der zukünftigen Assassin’s Creed Spiele etwas sein. Unter dem Codenamen “Hexe” plant Ubisoft wohl einen Eintrag im Franchise, der in Deutschland zur Zeit der Hexenjagd spielen soll und offenbar auch eine leichte Richtung ins Horror-Genre einschlagen soll. Für Fans des asiatischen Kontinents dürfte wohl das Spiel unter dem Codenamen “Red” interessant werden. Auch wenn es hier noch nicht viele Infos geht, scheinen wir dort einen Ninja spielen zu können, der uns durch das feudale Japan führt.

Auch ein Spiel für Smartphones ist in der Entwicklung und es läuft unter dem aktuellen namen “Jade”. Mit einem Blick auf das Artwork, werden wir hier wohl ins alte China reisen. Ubisoft hat also für die Zukunft des Franchises schon so einiges in der Mache.