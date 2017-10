Assassin’s Creed Origins – Video veröffentlicht: „Die Geburt der Bruderschaft“

Microsoft soll laut Bloomberg aktuell Gespräche mit Entwickler Bluehole führen, dass der Battle-Royale-Titel Playerunknown’s Battlegrounds länger exklusiv für Xbox One erhältlich ist. Die Redmonder möchten damit Sony ausstechen, welche sich ebenfalls um den STEAM-Hit – aktuell im „Early-Access“ verfügbar – bemühen!

Der Titel soll noch in diesem Jahr für Xbox One erscheinen, einen konkreten Releasetermin gibt es jedoch noch nicht. Weder Bluehole noch Microsoft haben zu dieser Meldung Stellung bezogen, man kann nur erahnen wie lange die Exklusivität währen wird. Blickt man in Richtung „Rise of the Tomb Raider“ könnte sich der Deal um ein Jahr handeln.