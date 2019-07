Ubisoft hat das Erscheinungsdatum von Assassins Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis Episode 3 DLC bestätigt. Dieser DLC ist in Kürze für alle Nutzer von Assassins Creed Odyssey erhältlich.

The Fate of Atlantis ist ein episodischer DLC für Assassins Creed Odyssey. Es wurde als Teil des Season-Pass des Spiels veröffentlicht, das zwei solche Erweiterungen DLC enthielt, die beide in einem episodischen Format veröffentlicht wurden. Die Fate of Atlantis-Erweiterung war in drei Folgen unterteilt und die ersten beiden wurden bereits veröffentlicht.

Was ist das Erscheinungsdatum von Assassins Creed Odyssey Fate of Atlantis Episode 3?

Der Veröffentlichungstermin von Fate of Atlantis Episode 3 wurde für den 16. Juli bestätigt. Ubisoft hat auch einen Screenshot zur Feier dieser Ankündigung veröffentlicht, der uns einen Einblick in die Erwartungen an diesen Erweiterungs-DLC gibt.

Die erste Episode von Fate of Atlantis/Das Schicksal von Atlantis hieß Fields of Elysium, der zweite ist als Torment of Hades bekannt. Das letzte wird Judgment of Atlantis genannt. Details dazu sind noch nicht bekannt, aber sobald das neue Odyssey-Update veröffentlicht wird, wird Ubisoft in einem neuen Blog-Beitrag mehr Informationen zum DLC veröffentlichen, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

In dieser Erweiterung werden die Spieler das Geheimnis der verlorenen Stadt Atlantis aufdecken. Es gibt auch neue Bosskämpfe und Erfolge im Spiel zu sammeln. Darüber hinaus bringt jedes monatliche Update in der Regel neue Inhalte für das Spiel.