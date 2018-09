Assassin’s Creed Odyssey wird definitiv der größte und vielversprechendste Assassin’s Creed-Titel sein, und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Ubisoft bei der Bereitstellung von etwas, das sich wirklich lohnt, bereitstellt.

Assassin’s Creed Odyssey-Season Pass-Besitzer werden am glücklichsten sein mit dem, was sie bekommen: zwei große neue Geschichten, jede in drei Episoden unterteilt. Der erste wird die Geschichte des Trägers der ersten versteckten Klinge erzählen, während der andere die Spieler auf eine Tour durch Atlantis selbst führt.

Darüber hinaus erhalten Season Pass Inhaber auch Assassin’s Creed III Remastered und Assassin’s Creed Liberation Remastered – völlig kostenlos. Diese Iterationen der vorherigen AC-Titel werden unter anderem eine brandneue Grafik-Engine enthalten.

Wenn dir die Season Pässe jedoch nicht besonders wichtig sind, gibt es auch noch viele andere, die Nebenseiten von The Lost Tales of Greece, wiederkehrende In-Game-Events, neue mythische Kreaturen und einen neuen Spiel-Plus-Modus.

Assassin’s Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober 2018, also macht euch bereit.