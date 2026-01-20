DailyGame - Gaming News - Assassin’s Creed Hexe: Neuer Lead-Autor sorgt für Fragen – Hauptstory bleibt unangetastet
2 Min. lesen
Klarstellung von Ubisoft

Assassin’s Creed Hexe: Neuer Lead-Autor sorgt für Fragen – Hauptstory bleibt unangetastet

Ubisoft stellt klar: Die Hauptstory von Assassin’s Creed Hexe bleibt bei Kristen McGorry. Neuer Lead Writer arbeitet an anderem Content.

i Assassin’s Creed Hexe: Neuer Lead-Autor sorgt für Fragen – Hauptstory bleibt unangetastet
Artikel von Markus +

 

Rund um Assassin’s Creed Codename Hexe ist es lange ruhig gewesen, umso größer war die Aufmerksamkeit, als kürzlich ein neuer Name im Entwicklerteam auftauchte. Doch nun sorgt Ubisoft selbst für Klarheit und nimmt der Community eine große Sorge: Die Hauptgeschichte von Hexe liegt weiterhin in denselben Händen.

Werbung

Nachdem bekannt wurde, dass Christopher Grilli, bekannt aus Assassin’s Creed Mirage und Valhalla, als neuer Lead Scriptwriter zum Projekt gestoßen ist (via LinkedIn), befürchteten einige Fans größere Änderungen an der Ausrichtung des Spiels. Diese Sorgen sind laut Ubisoft unbegründet.

Darby McDevitt, Narrative Director von Assassin’s Creed Codename Hexe, stellte auf dem Access The Animus Discord klar: Kristen McGorry bleibt die Lead Writerin der Hauptstory. Grilli arbeitet zwar ebenfalls als Lead, jedoch an anderem Inhalt, nicht am zentralen Narrativ des Spiels. Mit einem Augenzwinkern beschrieb McDevitt seine eigene Rolle dabei als „böser Puppenspieler“, der am Ende alles koordiniert, allerdings immer unter den Vorgaben von Creative Director Clint Hocking.

Lesenswert
Ubisoft entlässt erneut Entwickler – Fast 130 Jobs in Gefahr
Lesenswerter Artikel
Star Wars Outlaws jetzt für Xbox Game Pass Ultimate: Alle Infos zur Game Pass-Veröffentlichung
Lesenswerter Artikel
Assassin’s Creed Director über Game-Design: Zukunft ist kleiner & kreativer
Lesenswerter Artikel
Assassin’s Creed Black Flag „Resynced“: Neue Domain enthüllt Hinweise auf das Remake?
Lesenswerter Artikel
Avatar-Effekt trifft Gaming: Dieses Spiel „explodiert“ plötzlich auf Steam
Lesenswerter Artikel
Rainbow Six Siege gehackt: Ubisoft schaltet Server ab und rollt Fortschritt zurück
Lesenswerter Artikel
Tom Clancy’s The Division: Nach Jahren gibt es ein unerwartetes Update
Lesenswerter Artikel
Ubisoft holt Amazon-Games-Team und setzt auf neue MOBA-Offensive
Lesenswerter Artikel

Was bedeutet „anderer Content“?

Offiziell bleibt offen, woran Christopher Grilli konkret arbeitet. In der Community wird jedoch bereits spekuliert. Am wahrscheinlichsten gelten Side-Quests, optionale Storylines oder sogar Post-Launch-DLCs. Laut Insidern spricht vieles dafür, dass Grillis Arbeit keinen Einfluss auf den Release-Plan oder die Kernstory von Hexe haben wird. Das passt auch zu Ubisofts bisheriger Strategie, größere Assassin’s-Creed-Titel langfristig mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen.

Werbung

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.

Assassin’s Creed Codename Hexe wurde bereits 2022 angekündigt, doch seitdem hält sich Ubisoft auffällig bedeckt. Klar ist nur: Das Spiel soll sich deutlich von den letzten Teilen unterscheiden. Berichte deuten darauf hin, dass Hexe kein klassisches Open-World-RPG wird, sondern ein lineareres Erlebnis mit offenen Elementen. Gerüchte sprechen von einer Protagonistin namens Elsa, einer Hexe, die magische Fähigkeiten nutzt, etwa das Besitzen von Katzen, um Ablenkungen zu schaffen. Das Setting zur Zeit der Hexenverfolgung soll Hexe zudem zum düstersten Assassin’s Creed aller Zeiten machen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!