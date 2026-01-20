Assassin’s Creed Hexe: Neuer Lead-Autor sorgt für Fragen – Hauptstory bleibt unangetastet

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rund um Assassin’s Creed Codename Hexe ist es lange ruhig gewesen, umso größer war die Aufmerksamkeit, als kürzlich ein neuer Name im Entwicklerteam auftauchte. Doch nun sorgt Ubisoft selbst für Klarheit und nimmt der Community eine große Sorge: Die Hauptgeschichte von Hexe liegt weiterhin in denselben Händen.

Nachdem bekannt wurde, dass Christopher Grilli, bekannt aus Assassin’s Creed Mirage und Valhalla, als neuer Lead Scriptwriter zum Projekt gestoßen ist (via LinkedIn), befürchteten einige Fans größere Änderungen an der Ausrichtung des Spiels. Diese Sorgen sind laut Ubisoft unbegründet.

Darby McDevitt, Narrative Director von Assassin’s Creed Codename Hexe, stellte auf dem Access The Animus Discord klar: Kristen McGorry bleibt die Lead Writerin der Hauptstory. Grilli arbeitet zwar ebenfalls als Lead, jedoch an anderem Inhalt, nicht am zentralen Narrativ des Spiels. Mit einem Augenzwinkern beschrieb McDevitt seine eigene Rolle dabei als „böser Puppenspieler“, der am Ende alles koordiniert, allerdings immer unter den Vorgaben von Creative Director Clint Hocking.

Was bedeutet „anderer Content“?

Offiziell bleibt offen, woran Christopher Grilli konkret arbeitet. In der Community wird jedoch bereits spekuliert. Am wahrscheinlichsten gelten Side-Quests, optionale Storylines oder sogar Post-Launch-DLCs. Laut Insidern spricht vieles dafür, dass Grillis Arbeit keinen Einfluss auf den Release-Plan oder die Kernstory von Hexe haben wird. Das passt auch zu Ubisofts bisheriger Strategie, größere Assassin’s-Creed-Titel langfristig mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen.

Assassin’s Creed Codename Hexe wurde bereits 2022 angekündigt, doch seitdem hält sich Ubisoft auffällig bedeckt. Klar ist nur: Das Spiel soll sich deutlich von den letzten Teilen unterscheiden. Berichte deuten darauf hin, dass Hexe kein klassisches Open-World-RPG wird, sondern ein lineareres Erlebnis mit offenen Elementen. Gerüchte sprechen von einer Protagonistin namens Elsa, einer Hexe, die magische Fähigkeiten nutzt, etwa das Besitzen von Katzen, um Ablenkungen zu schaffen. Das Setting zur Zeit der Hexenverfolgung soll Hexe zudem zum düstersten Assassin’s Creed aller Zeiten machen.

