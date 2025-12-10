Assassin’s Creed 4 Remake: Leaks verdichten sich

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Gerüchteküche brodelt schon lange, doch nun scheint die offizielle Ankündigung des Remakes zu Assassin’s Creed 4: Black Flag unmittelbar bevorzustehen. Wie das Magazin ComicBook.com berichtet, hat die europäische Rating-Organisation PEGI das Spiel unter dem Arbeitstitel Assassin’s Creed Black Flag Resynced gelistet. Solche Listungen erfolgen typischerweise erst gegen Ende der Entwicklung, was die Gerüchte um eine nahende Veröffentlichung im ersten Quartal 2026 (spätestens März 2026) stark untermauert. Eine Enthüllung des Piraten-Abenteuers von Edward Kenway könnte demnach bereits bei den Game Awards am 11. Dezember erfolgen.

Black Flag als RPG-Erlebnis

Das Original von Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Jahr 2013 gilt mit seinem Fokus auf Seeschlachten und dem Piraten-Setting als einer der besten Serienteile. Wie aktuelle Leak-Berichte nahelegen, wird die Neuauflage jedoch signifikante Gameplay-Änderungen einführen, um das Spiel an die moderne Ausrichtung der Reihe anzupassen.

Rollenspiel-Elemente: Das Kampfsystem und das Inventar sollen sich stärker an den RPG-Titeln wie Odyssey und Valhalla orientieren. Dies beinhaltet Loot-Systeme, Ausrüstung mit Stats und sichtbare Schadenszahlen.

Wegfall der Gegenwartshandlung: Gerüchten zufolge wird die Gegenwartshandlung außerhalb des Animus komplett gestrichen, was Fans bereits jetzt auf Social Media kontrovers diskutieren.

Technik-Verbesserungen: Es soll keine Ladebildschirme mehr beim Wechsel zwischen Schiff und Land geben, was ein noch immersiveres Seefahrer-Erlebnis verspricht.

Die Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe

Das Remake von Black Flag ist nur eines von vielen Projekten, die Ubisoft Berichten zufolge für die nächsten Jahre plant. Die Zukunft von Assassin’s Creed sieht eine Vielzahl neuer Ableger vor, darunter auch das kürzlich erschienene Assassin’s Creed Shadows, dessen Post-Launch-Support bereits konkret geplant ist.

Fans, die sich fragen, was nach dem aktuellen Japan-Titel kommt, sollten einen Blick auf die weiteren angeblichen Pläne von Ubisoft werfen. Wie im Mai 2025 von Insidern berichtet, soll die Reihe in den kommenden sechs Jahren bis zu neun neue Assassin’s Creed-Spiele hervorbringen, darunter diverse Free-to-Play-Titel und weitere Remakes. Der Fokus auf eine dichte Release-Frequenz zeigt, dass Ubisoft stark auf die etablierte Marke setzt und plant, die Fans auch weiterhin mit neuen Settings und Projekten zu versorgen.

