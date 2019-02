Ubisoft kündigte heute an, dass Assassin’s Creed 3 Remastered am 29. März für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Die Remastered-Version des Titels, welches während der amerikanischen Revolution spielt, wurde von Ubisoft Barcelona entwickelt. Es kann als Stand-Alone-Titel vorbestellt werden für PlayStation 4 und Xbox One. Assassin’s Creed 3 Remastered ist jedoch auch Teil des Odyssey-Season Pass.

Die Remastered Edition wird 4K und HDR auf PlayStation 4 Pro, Xbox One X und Windows PC sowie Texturen mit höherer Auflösung, eine neue Grafik-Engine und zahlreiche andere grafische Verbesserungen enthalten. Einige Gameplay-Mechaniken sowie die generelle Ergonomie wurden ebenfalls angepasst.