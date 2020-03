Ark: Survival Evolved – Neuer Spielerrekord auf Steam im März

ARK: Survival Evolved

Nach all den Jahren ist Ark: Survival Evolved weiterhin stark – und tatsächlich stärker als je zuvor. Die Anzahl der Spieler von Ark: Survival Evolved auf Steam erreichte Anfang März einen neuen Rekord und wurde wochenlang doppelt so hoch wie üblich gespielt. Es scheint, dass hier eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen, aber die Ark-Spieler kehren gerade in großen Stücken zurück.

Wie SteamDB zeigt, wurde am Sonntag, dem 8. März, mit 157.400 Spielern der neue Höchststand für die gleichzeitige Anzahl von Spielern festgelegt. Der vorherige Rekord reicht bis zum 11. November 2018 bei 106.478 Spielern zurück – und dieser Rekord wurde während der Dauer eines kostenlosen Wochenend-Events aufgestellt. Seitdem bewegten sich die täglichen Spitzenwerte von Ark: Survival Evolved zwischen 50.000 und 80.000, aber jetzt hatte das Spiel Spitzenwerte über 100.000 im gesamten Monat.

Die Anzahl der Spieler stieg Ende Februar nach dem Start der Erweiterung Ark: Genesis an und stieg durch ein weiteres freies Wochenendereignis, das am 2. März endete, weiter. Dieses Ereignis stellte einen ersten neuen Spielerrekord von 153.000 auf, eine Woche später ohne Promotion.

Der Höhepunkt von Ark: Survival Evolved kommt auch eine Woche, bevor weit verbreitete Quarantänemaßnahmen dazu führten, dass Steam zum ersten Mal 20 Millionen Benutzer erreichte, und zwei Wochen, bevor es mit 22 Millionen Benutzern einen weiteren Rekord aufstellte.

Das Spiel erschien erstmals am 2. Juni 2015 und ist mittlerweile in 21 Sprachen für PS4, Xbox One, Nintendo und PC (Steam, iOS, Linux, Mac OS) verfügbar.