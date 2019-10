Apex Legends: Neue Bundles angekündigt

Zwei neue Bundles erwarten uns für Die Apex Legends. Die Lifeline Edition und die Apex Legend Bloodhound Edition enthalten unter anderem exklusive Skins und kosmetische Objekte.

Apex Legends: Lifeline Edition



Legendäre „Schutzengel“-Skin für Lifeline

Legendäre „Wähler der Gefallenen“-Waffen-Skin für Flatline

Exklusives „Geflügelter Wächter“-Abzeichen für Lifeline

Exklusive „Engelsstreich“-Plakette für Lifeline

1.000 Apex-Münzen

Apex Legends: Bloodhound Edition

Legendäre „Einschüchterer“-Skin für Bloodhound



Legendäre „Bote des Zorns“-Waffen-Skin für PDW



Exklusives „Teuflisches Gefühl“-Abzeichen für Bloodhound



Exklusive „Folterer“-Plakette für Bloodhound



1.000 Apex-Münzen



Fright or Fright gestartet

Das Halloween-Sammel-Event „Fight or Fright“ ist diese Woche gestartet, das den neuen, befristeten Schattenfall-Solomodus enthält und die Königsschlucht in Dunkelheit taucht. Das bis zum 5. November laufende Event bietet außerdem exklusive Herausforderungen, bei denen die Spieler Gratisbeute und von Halloween inspirierte Event-Apex-Packs erhalten können. Spieler, die spezielle Premium-Halloween-Objekte freischalten möchten, können dies tun, indem sie die 1.000 Apex-Münzen ihrer Retail-Edition von Apex Legends investieren.



Die Apex Legends Lifeline Edition und die Apex Legends Bloodhound Edition sind ab heute als physische Bundles für PlayStation 4, Xbox One und Origin auf PC bei ausgewählten Händlern erhältlich.