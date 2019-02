Im Update dieser Woche berichtet der Entwickler Respawn Entertainment, dass bereits über 16.000 Cheater in Apex Legends ausgeforscht und gebannt wurden. Die Spieler des neuesten Free-2-Play-Battle-Royale-Games werden dazu aufgefordert „die Beweise zu erfassen“ und sie an entsprechender Stelle bei Easy Anti-Cheat zu melden.

In Anbetracht der aktuell verlautbarten Spielerzahlen von Apex Legends, satte 25 Millionen in zwei Wochen, sind 16.000 Cheater nicht wirklich viel. Das Info-Update des Entwicklers ging auch auf Spielabstürze ein und versprach in Kürze mehr Stabilität, Leistung und Qualität, von denen der Entwickler sagt: „Dass habe große Priorität!“

Um den guten Willen der Community aufrechtzuerhalten, wird Respawn ab Dienstag, 19. Februar, täglich Updates bereitstellen.

