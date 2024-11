AOC 27G2ZN3/BK im Review: Gaming-Monitor für Sparfüchse?

Bei Gaming-Monitoren scheiden sich die Geister. Egal ob groß oder klein. Curved oder Gerade. Höhenverstellbarer Standfuß? Wozu, wenn ich alles an die Wand montieren samt Halterung? Es gibt viele Faktoren, die die Auswahl beim eigenen Gaming-Monitor beeinflussen. Auch der Preis. Der AOC 27G2ZN3/BK im Test hat mich in einigen Punkten überrascht, aber es gibt auch Schwachstellen, die du kennen solltest.

Diagonale 27″ (68.6 cm) Auflösung 1920×1080 (FHD), 16:9, 82 ppi Bildwiederholfrequenz 240 Hz (1920×1080) bis 280 Hz Reaktionszeit 1 ms (GtG), 0.5 ms (MPRT) Panel-Typ VA (Fast VA) Helligkeit 300 cd/m² (typisch) Kontrastverhältnis 4000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) Variable Synchronisierung Adaptive Sync Anschlüsse 2x HDMI 2.0 (240 Hz@1920×1080), 1x DisplayPort 1.4 (max. 280 Hz@1920×1080), 1x 3.5 mm Klinke (Line-Out)

Gaming-Monitor für unter 200 Euro: Wie hochwertig ist der AOC 27G2ZN3/BK?

Der Monitor kommt mit einem schlichten, aber funktionalen Design daher. Kein übertriebenes Gaming-Design, kein unnötiger Schnickschnack – eher eine Optik, die solide und robust wirkt. Das gefällt mir, denn nicht jeder mag den aggressiven Look, den viele Gaming-Monitore haben. Mir persönlich ist es nicht wichtig, dass jeder weiß wieviel Power in meinem Gaming-Monitor steckt. Manchmal ist der schlichte und solide Eindruck besser. Und genau das verspricht auch der AOC 27G2ZN3/BK im Test. Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck, und der Standfuß ist stabil und höhenverstellbar, was bei einem Monitor in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.

Ein kleines Manko ist, dass der Rahmen um das Display relativ dick ist. Das stört zwar nicht wirklich, aber im Vergleich zu anderen Monitoren wirkt er dadurch weniger modern. Wer also Wert auf ein rahmenloses Design legt, könnte sich daran stören.

240 Hz: Überzeugt die hohe Bildwiederholrate?

Die 240 Hz des Monitors klingen auf dem Papier beeindruckend (280 Hz mit Overclocking laut Hersteller möglich), und tatsächlich merkt man den Unterschied sofort. Gerade in schnellen Spielen wie Shootern und Rennspielen bringt diese Frequenz einen echten Vorteil. Bewegungen wirken ultra-flüssig, und das Bild bleibt bei schnellen Richtungswechseln stabil. Wenn du bisher nur 60 oder 144 Hz gewohnt bist, wirst du den Unterschied sofort bemerken.

Allerdings sollte man nicht vergessen, dass 240 Hz auch eine leistungsstarke Grafikkarte voraussetzen. Ohne diese kommst du nicht in den vollen Genuss dieser Bildwiederholrate. Wer nur gelegentlich spielt oder ältere Hardware hat, sollte vielleicht nicht unbedingt nach den 240 Hz greifen, sondern könnte mit einem günstigeren 144-Hz-Monitor genauso gut bedient sein.

Wie scharf ist Full HD auf einem 27-Zoll-Display?

Hier zeigt sich eine der Schwächen des AOC 27G2ZN3/BK. Mit einer Full-HD-Auflösung auf 27 Zoll wirkt das Bild nicht so scharf wie bei kleineren Monitoren. Für eSports-Titel und schnelle Spiele ist die geringere Pixeldichte kein großes Problem, aber wer Grafikdetails und hohe Auflösung schätzt, könnte enttäuscht sein. Besonders bei Texten oder feinen Details macht sich das bemerkbar. In Action-Games hingegen fällt es weniger ins Gewicht.

Bei den Funktionen des Monitors wird schnell klar, dass dieser auf schnelle, kompetitive Spiele ausgelegt ist. Auflösung spielt hier nur eine Nebenrolle. Wer einen 4K-Monitor sucht, sollte nicht auf dieses Modell zurückgreifen.

Farben und Kontraste – Was bringt das VA-Panel?

Eine positive Überraschung war für mich das VA-Panel des 27G2ZN3/BK. VA-Panels bieten oft besseren Kontrast als die weit verbreiteten IPS-Panels, und das merkt man hier deutlich. Die Farben wirken kräftig, und dunkle Szenen sehen wirklich gut aus. Besonders Spiele mit dunklen Atmosphären oder hohen Kontrasten profitieren davon. Auch wenn das HDR nicht das beste auf dem Markt ist, bringt es dennoch eine Verbesserung gegenüber Standard-Farben, vor allem in Spielen, die HDR unterstützen.

Was ich besonders schätze: Der Monitor kommt nahe an den Farbenreichtum teurerer Geräte heran, ohne dabei übermäßig gesättigt zu wirken. Allerdings könnte die Helligkeit von 300 Nits für Gamer, die in sehr hellen Räumen spielen, etwas zu niedrig sein.

Reaktionszeit und Bewegungsdarstellung: Wie gut performt der AOC 27G2ZN3/BK?

Die Reaktionszeiten von 1 ms (GtG) und 0,5 ms (MPRT) hören sich sehr gut an, und das Bild bleibt tatsächlich auch bei schnellen Bewegungen klar. In Shootern und Racing-Games gibt es keine störenden Schlieren oder Verzögerungen, was den AOC 27G2ZN3/BK für diese Genres optimal macht. Dank der Motion Blur Reduction wird die Bewegungsdarstellung noch besser, sodass der Monitor das Potenzial hat, dir einen entscheidenden Vorteil in schnellen Spielen zu verschaffen.

Eine kleine Kritik gibt es dennoch: Die Motion Blur Reduction geht mit einer reduzierten Helligkeit einher, was in dunklen Umgebungen nicht stört, aber in helleren Umgebungen weniger ideal ist. Trotzdem würde ich die Bewegungsdarstellung des 27G2ZN3/BK als gut bewerten, besonders für den Preis.

Ist der Monitor für lange Sessions geeignet?

Ergonomisch punktet der Monitor auf jeden Fall. Der Standfuß ist höhenverstellbar und erlaubt Neigen, Schwenken und sogar eine Drehung ins Hochformat – nicht unbedingt notwendig fürs Gaming, aber praktisch, wenn du den Monitor auch für andere Anwendungen nutzen möchtest. Nach mehreren Stunden vor dem Bildschirm fühlten sich meine Augen entspannt an, was ich der Flicker-Free-Technologie und dem LowBlue-Modus zuschreibe. Das sind nützliche Funktionen, die besonders bei abendlichen Sessions angenehm sind.

Die Bedienung über das OSD (On-Screen Display) ist intuitiv, und mit der AOC G-Menu-Software kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen, ohne dich durch das Menü am Monitor zu hangeln. Für einen Monitor dieser Preisklasse eine gute Lösung, die den Komfort deutlich erhöht.

Fazit: Für wem lohnt sich der Kauf des AOC 27G2ZN3/BK?

Der AOC 27G2ZN3/BK ist nicht für alle Gamer die perfekte Wahl, aber für kompetitive Spieler und Schnell-Gamer ist er eine exzellente Option. Die 240 Hz und die schnelle Reaktionszeit machen ihn zum idealen Begleiter für Shooter und andere schnelle Spiele, bei denen Reaktionszeit alles ist. Die Kombination aus hohem Kontrast, satten Farben und der Möglichkeit, die Bildwiederholrate voll auszuschöpfen, bietet ein gutes Gesamtpaket.

Aber: Wenn du hauptsächlich Wert auf hohe Auflösung und gestochen scharfe Grafikdetails legst, könnte ein Monitor mit 1440p oder 4K die bessere Wahl sein. Die Full-HD-Auflösung auf 27 Zoll zeigt Schwächen bei der Schärfe, und auch die HDR-Qualität reicht nicht an High-End-Monitore heran.

Den AOC Gaming 27G2ZN3/BK 27-Zoll Gaming-Monitor bekommst du ab 181,51 Euro (Amazon, AT-Preis).

Review Wertung

7 SCORE Wenn du einen schnellen Gaming-Monitor für Shooter und Rennspiele suchst und dir 4K-Auflösung nicht wichtig ist, dann hast du ein günstiges Gerät gefunden!