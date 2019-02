BioWare arbeitet die letzten Tage hart daran, um seinen Loot-Shooter Anthem zu veredeln. Derzeit geht man in die letzte Phase und kann – hoffentlich – die Probleme der Beta ausbügeln.

DigitalFoundry hat sich die beiden Konsolen-Versionen von PlayStation 4 Pro und Xbox One X genauer angesehen. Natürlich bietet der PC die meisten Optionen in Bezug auf visuelle Anpassung und grafische Wiedergabetreue, aber auf der Konsole sollte doch eigentlich die leistungsstärkere Xbox One X zaubern? Laut einem Videotest läuft Anthem am besten auf der PS4 Pro und nicht auf der Xbox One X. Was ein wenig überrascht! Das Video dazu findet ihr nach dem nächsten Absatz.

Die PS4-Pro-Version läuft deshalb besser, weil sie mehr Optionen bietet. Im „Performance-Modus“ kann man Bildraten von nahezu 40 oder 50 Frames/Sekunde erreichen, während die Xbox One X-Variante keinen Modus bietet und die Framerate bei 30 endet, während sie gelegentlich sogar darunter ist. Alles nur eine Sache der Optionen und diese hat die Xbox One X-Version von Anthem nicht. Natürlich kann man die PS4 Pro auch in einem vergleichbaren Status wie jene der Microsoft-Variante bringen. In optimaler 4K-Ausgabe machen beide Konsolen gleich fesche Bilder am Bildschirm.

Bevor man Microsoft und die eigentlich überlegene Xbox One X schlecht redet: Bei der getesteten Version von Anthem handelt es sich um eine Preview-Version, welche bereits 4 Monate alt ist. Das bedeutet ein endgültiges Urteil kann man hier nicht bringen! Wir werden sehen wie sich BioWare angestrengt hat, das Optimum aus den Konsolen herauszukitzeln.

Anthem erscheint am 22. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC.