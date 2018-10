Der Livestream von der Paris Game Week zeigt uns live das Anthem-Gameplay. Nicht nur das, wir sehen auch die erste Mission von Bioware’s neuestem Schützling.

In der Mission „The Lost Archanist“ werden die Spieler damit beauftragt, einen verlorenen Archaniker zu finden. Um Spoiler zu vermeiden geht das Video dabei nicht auf die Missionsgeschichte ein, jedoch geht „Arekkz“ auf die Such-Mechaniken sowie auf das Sammeln von Beute (Loot) ein.

Der Stream zeigt die Grafik des Spiels übrigens in der niedrigsten Auflösung. Es gibt noch einiges an Arbeit für die Entwickler. Wie das Youtube-Video verraten hat gibt es noch einige Sound-Probleme und Bugs im Gameplay.

Anthem soll am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf eine Demo-Version dürfen sich Vorbestell-Kunden am 1. Februar 2019 freuen.

