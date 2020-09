Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Ein halbes Jahr nach seinem Launch wird die Spielerbasis von Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) stetig mit neuen Inhalten versorgt. Als nächstes steht das Halloween-Update am Programm, dass bereits am 30. September verfügbar sein wird.

Nintendo hat einen neuen Trailer zum Herbst-Update von Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht. Das Update bringt neue Aktivitäten zum Thema Halloween, wenn es in den nächsten Tagen online geht. So können Spieler Süßigkeiten im Shop kaufen, um sie später an Halloween zu verteilen und man kann Kürbisse anbauen. Es wird auch neue Skins geben, passend zum Thema.

Advertisment

Darüber hinaus wird es einige neue kleinere Ergänzungen und Verbesserungen geben, wie zum Beispiel zusätzliche Anpassungsoptionen für deinen Charakter. Das nächste Inhalts-Update folgt Ende November und wird sich mit Thanksgiving und Weihnachten befassen.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar. Das Halloween-Update erscheint am 30. September 2020 und steht dann zum Download bereit.