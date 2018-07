Die E3-Pressekonferenz von Microsoft war dieses Jahr war sicherlich besser als in den Vorjahren. Man bemüht sich mit neuen exklusiven Marken und Studios um die Gunst der Gamer. Aber auch in puncto Hardware möchte man vorne sein, so ist die Xbox One X aktuell die leistungsstärkste Konsole am Markt. Das Microsoft-Team, welches auch an der Hardware der Xbox One X gearbeitet hat, ist auch für die nächste Xbox-Generation verantwortlich.

Es gibt noch einiges „Umzusetzen“ auf der aktuellen Konsolen-Generation. Darüber sind sich wir wahrscheinlich alle einig. Die Zeit für eine neue Konsolen-Generation ist sicherlich noch nicht gekommen, aber Microsoft beschäftigt sich schon intensiv damit. Zumindest laut der E3-Ankündigung von Xbox-Boss Phil Spencer.

Der „Branchen-Analyst“ Michael Patcher hat mit Gamingbolt.com über die nächste Generation an High-End-Konsolen gesprochen. Demnach wird Sony die PlayStation 5 bereits im Jahr 2020 bringen! Die nächste Xbox-Konsole soll früher kommen, also vielleicht bereits Ende 2019. Wenn man bedenkt das die Xbox One X letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, dann wäre das eine kurze Lebensdauer für eine „Update-Konsole“ gewesen.

Das man bei Microsoft auf der selben Architektur bleibt, also das System „Xbox One“ bzw. Xbox, wird weiterhin die Xbox One- und abwärtskompatiblen Xbox 360- und Xbox-Games akzeptieren, ist klar. Das hat man bei Microsoft verstanden, aber eine neue Hardware alle drei/vier Jahre klingt etwas eigenartig und wirkt ein wenig wie das „Geld-aus-der-Tasche-ziehen“.

Möglich ist natürlich alles, aber fix ist nix.

Kauftipp:

Microsoft Xbox One X 1TB Konsole, Standard Edition bei Amazon.de für EUR 428,00 bestellen