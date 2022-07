Amnesia: Memories und Later x Crowd erscheinen beide im September

Amnesia: Memories & Amnesia: Later x Crowd (c) Idea Factory

Idea Factory International kündigt an, dass das Otome Game Amnesia: Memories und die Nachfolger Amnesia: Later x Crowd am 20. September 2022 physisch und digital auf der Nintendo Switch erscheinen.

Amnesia: Memories nimmt die Spieler mit auf ein romantisches Abenteuer der jungen Protagonistin die ihr Gedächtnis verloren hat. Das Sammlung Amnesia: Later x Crowd bringt zwei Amnesia-Spiele, die zuvor nur in Japan veröffentlicht wurden, endlich auch in den Westen. Fans können die Limited Edition der Spiele bald im IFI Online Shop vorbestellen. Es ist auch eine Day-One-Edition geplant, deren Inhalt aber erst später bekannt gegeben wird. Da der Shop allerdings von England aus verschickt, müsst ihr durch den Brexit mit Zollgebühren rechnen. Fans haben die Möglichkeit, ein Limited Edition oder Day One Edition Dual Pack zu kaufen, das Amnesia: Memories und Amnesia: Later x Crowd enthält, oder sich für eine Einzelausgabe beider Spiele zu entscheiden.

WERBUNG

Die Limited Edition beinhaltet:

• Sammlerbox mit geprägter Hülle

• Steel Game Case

• Hardcover Artbook

• Offizieller Soundtrack

• 15 Bromidkarten-Set

• Sammelkarte

Amnesia: Memories

In Amnesia: Memories wacht die mysteriöse Heldin auf, die sich nicht daran erinnern kann, wer sie ist. Ein freundlicher Geist namens Orion erscheint um ihr zu helfen, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen. Zu Beginn kann sich der Spieler dabei eine von fünf Welten aussuchen. Dabei konzentriert sich jede Welt auf einen datebaren jungen Mann, mit welchen die Heldin zusammen ist. Nur kann sie sich daran einfach nicht mehr erinnern.

Amnesia: Later x Crowd

Als Ergänzung zu Amnesia: Memories bietet Later x Crowd eine Vielzahl verschiedener Story-Szenarien sowie neue Minispiele. Vertiefe deine Beziehung zu den Hauptcharakteren und Nebencharakteren von Amnesia: Memories und sieh was passiert!

• Amnesia: Later – Beginnend mit der bezaubernden Geschichte in NEW WORLD kannst du vier verschiedene Story-Szenarien freischalten, die von einer Untersuchung der vielen Seiten von Waka in WAKA’S WORLD bis zur AFTER STORY reichen, das nach den Ereignissen von Amnesia: Memories spielt. Abhängig von den in AFTER STORY freigeschalteten Routen kann man sogar die Hochzeitsglocken leuten hören.

• Amnesia: Crowd – Genieße noch mehr Story-Szenarien, wie die spannende Was-wäre-wenn-Geschichte von SUSPENSE, in der du mit deiner Umgebung interagieren musst, um auf jeder Route der Gefahr zu entkommen. Spiele außerdem eine Vielzahl von Café-Minispielen in WORKING oder Kartenspiele in TRUMP und verdiene Orion-Punkte, um Ereignisse freizuschalten.

Passend zum Thema