Auf der E3 2018 wurde Bloodborne 2 nicht angekündigt, obwohl From Software gleich zwei neue Titel präsentierte. Mit Sekiro: Shadows Die Twice und Deracinè (in Zusammenarbeit mit Japan Studio) dürfte das Studio noch nicht ganz ausgelastet sein, zumindest Amazon Italien ist davon überzeugt.

Der Versandriese veröffentlichte eine Vorbestellung zu Bloodborne 2, welche zwischenzeitlich wieder vom Netz genommen wurde. Platzhalter war das Datum 31.12.2019. Der Preis betrug 97,59 Euro und war anscheinend für eine spezielle Day-One-Edition gedacht.

Wie es in solchen Fällen meist passiert war auch der Twitter-Account von „PlayStation UK“ nicht unverdächtig und könnte einen ersten Hinweis auf die Fortsetzung von Bloodborne hindeuten. Bereits letztes Jahr gab es einen möglichen Teaser zu Bloodborne 2, welcher sich jedoch in Sand verlaufen hatte.

Wir haben heuer noch die Pariser Games Week, die Kölner gamescom und die PlayStation Experience (PSX) vor uns, also dürfte sich Sony noch etwas Spannendes für uns aufgehoben haben. Mit Bloodborne 2 würden sie uns eine riesen Freude machen!

