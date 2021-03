Amazon Games gründet ein Studio in Montreal und entwickelt einen Multiplayer

Amazon Games hat die Einrichtung eines neuen Spieleentwicklungsstudios in Montreal, Kanada angekündigt, das sich auf die Erstellung von AAA-Spielen konzentriert. Als erster Titel ist ein Online-Multiplayer auf der Grundlage eines neuen geistigen Eigentums geplant.

Zu den Gründungsmitgliedern des Studios gehören Produktionsleiter Luc Bouchard, Kreativdirektor Xavier Marquis, Produktleiter Alexandre Remy und Content Director Romain Rimokh, die zuletzt im Kernteam hinter dem taktischen Shooter Rainbow Six Siege arbeiteten.

„Aufbauend auf acht Jahren Erfahrung mit Rainbow freuen wir uns, mit einer leeren Seite und der kreativen Freiheit zu beginnen, eine völlig einzigartige Erfahrung im Multiplayer-Bereich zu schaffen“, sagte Creative Director Xavier Marquis in einem Statement.

Marquis fuhr fort: „Von unserer ersten Diskussion an fühlten wir eine echte Verbindung zu den Menschen bei Amazon Games, ihrer Herangehensweise an Spiele und der Menge an Wissen, Know-how und Technologie, die dort verfügbar sind. Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit ihnen ein Studio zu gründen.“