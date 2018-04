Albert Penello ist seit Beginn beim Xbox-Team bei Microsoft – er war schon bei den Redmondern, bevor die ursprüngliche Xbox überhaupt auf den Markt kam, nun verlässt er das Unternehmen.



Er hat dabei alles miterlebt. Den Höhenflug der Xbox 360, dem miserablen Start der Xbox One, welche sich erst mit der Xbox One S und der Xbox One X langsam erholt hat – eine lange Karriere bei Microsoft.

Wie Penello via Twitter verkündet hat, wird er Xbox und Microsoft verlassen:

„Nun ist heute ein verrückter Tag. Ich habe die Entscheidung nach 18 Jahren getroffen, Microsoft zu verlassen. Zu sagen, es war ein „einmal im Leben“ Erfahrung ist eine Untertreibung. Das Team von #Xbox hat mir so viel bedeutet und ich werde jubeln, denn es kommt noch viel verdammt cooles Zeug!“

Ein ganz Großer verlässt das Xbox-Team

Penellos Präsenz war entscheidend für die Gemeinschaft, die Xbox gefördert hat, und seine Bedeutung für Xbox kann nicht genug betont werden. Wir wünschen ihm viel Glück bei seinen zukünftigen Unternehmungen und hoffen, dass Xbox seine Arbeit mit einem weiteren Wachstum würdigen wird.

