Erinnert ihr euch an The Stanley Parable?

Ein leicht obscures, narrativ getriebenes Spiel, das sich zu Release insbesondere wegen seines Humors und Tiefsinns gewisser Aufmerksamkeit erfreute. Nicht weniger schrullig sind die Achievements des Spiels.

So verlangt eines, genannt „Commitment“, beispielsweise, das Spiel einen ganzen Dienstag lang laufen zu lassen. Ein anderes heißt einfach direkt „Unachievable“ (übers. „unerreichbar“). 4,4% der Spieler haben das trotzdem geschafft. Seit gestern aber kann man zum ersten Mal legitim „Go Outside“ erhalten. Das Achievement verlangt, The Stanley Parable für ganze 5 Jahre nicht anzurühren. Vorausgesetzt ihr habt es zum Launch, dem 17. Oktober 2013 gekauft und auch zuletzt gespielt.

Warum das Achievement schon über 7% der Spieler haben? Man kann das Spiel natürlich überlisten, indem man die Windows Uhr umstellt. Da das Spiel einfach nur die Systemzeit abfragt, reicht das aus, um den Erfolg freizuschalten. Unachievable war da eine härtere Nuss und wurde letztlich nur über Reverse Engineering geknackt. Darüber war der Entwickler nicht sonderlich glücklich, da das Achievement aufgrund seiner Struktur tatsächlich auftreten kann, weshalb ein paar Spieler es erhalten hatten, aber keine Ahnung hatten wie.

Als Reaktion auf das Reverse Engineering hatte der Entwickler die Voraussetzungen über diverse Patches auch einfach geändert, inzwischen gibt es aber definitive Guides, was man dafür tun muss.

Letztlich regte das Spiel aber auch die Diskussion um Achievements im Allgemeinen an. Nicht selten gibt es Spiele, in denen man bereits eines für das Absolvieren des Tutorials erhält. Immer häufiger dienen sie auch scheinbar dem Zweck, Spieler bei Laune zu halten, statt eine zusätzliche Herausforderung darzustellen. Was denkt ihr darüber?

