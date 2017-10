Abwärtskompatibel mit der Xbox One X: Erste Original-Xbox-Titel sollen noch dieses Jahr kommen

Die ersten Original-Xbox-Titel sollen gegen Ende des Jahres 2017 auf dem Xbox-Marktplatz auftauchen, wie Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber Gamespot.com argumentiert hat.

Wie diese Liste auf Reddit.com zeigt zählen zu den ersten Titeln KOF NEOWAVE, Dead to Rights, Red Faction II, Crimson Skies und Fuzion Frenzy. WindowsCentral.com zeigt sogar noch eine größere Liste, wobei Star Wars: Knights of the Old Republic, Prince of Persia, Ninja Gaiden Black, Pirates!, Psychonauts, Bloodrayne 2 und Grabbed by the Ghoulies erwähnt werden. Größtes Problem sei eigentlich nicht die Portierung, sondern die Lizenzen, welche erst wieder „aktiviert“ werden müssen. Crimson Skies und Fuzion Frenzy sind bereits seit der E3 2017 in L.A. bestätigt. Bei den anderen drei Titeln gibt es zumindest schon eine Produktseite im offiziellen Xbox-Marktplatz.

Auch wenn es nett ist die „alten Schinken“ wieder anzuspielen, neue Funktionen dürfen wir uns nicht erwarten. Die ursprünglichen Codes werden verwendet und das bedeutet das Archivements (Erfolge) und 16:9-Breitbild nicht unterstützt werden. Ebenso wird Microsoft nur eine kleine Auswahl der über 1000 Xbox-Games für die Xbox One (X) verfügbar machen.