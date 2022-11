7 vs. Wild – Ist der YouTube Serien-Hit echt oder ein fake?

WERBUNG

YouTube Kultserie: Ist 7 vs. Wild am Ende doch nur ein Fake?

Die Reality-Spielshow 7 vs. Wild hat einen Internet-Hype ausgelöst. Die YouTube Serie hat inzwischen Kultstatus erreicht. Doch ist da wirklich also so echt, wie es die Kameras glauben machen wollen? Oder ist die Wildnis-Show am Ende doch nur ein Fake und einfach gut gescripted?

Geht es bei 7 vs. Wild nicht mit rechten Dingen zu?

Diese Frage stellen sich natürlich auch bei der 2. Staffel zahlreiche Fans. Da gab es z. B. das Munkeln, dass die Aussetzung von Sascha Huber nicht so gelaufen wäre, wie sie im 7 vs. Wild Video auf dem YouTube-Kanal dargestellt wird. Ist er wirklich das Stück, das es vom Aussetzen bis zur Stelle, an der er landen sollte, nur aus eigener Kraft geschwommen? Oder hatte er etwa Schwimmflossen an den Füßen, wie sie bei Tauchern üblich sind? Dies ist eines der Dinge, wo mancher genauer hingesehen hat. Ob wirklich Fake dabei war, das können wir von hier aus natürlich nicht sagen. Doch Sascha Huber, der Influencer für Fitness und Ernährung ist, hat längst abgewiegelt. Also doch kein Fake? Wir wissen es wie gesagt nicht.

Knossi fast gestorben bei der Aussetzung?

Der vermutlich bekannteste der sieben Teilnehmenden der 2. Staffel von 7 vs. Wild ist Jens Knossalla alias Knossi. Bekanntheit hat er vor allem durch seine Livestreams erlangt, die ihn bei allem Möglichen und Unmöglichen des realen Lebens zeigen. Knossi bezeichnet sich selbst gerne als “König des Internets”. Ob er das wirklich ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall tritt der Entertainer mit Krone auf.

Knossi war deshalb der perfekte Kandidat für die aktuelle Staffel der Reality Spielshow 7 vs. Wild. Er bringt keine Outdoor-Erfahrungen mit, entertaint aber live vor der Kamera, was das Zeug hält. Und so macht er entsprechend direkt aus der Aussetzung seine erste eigene Show.

Angeblich sei er fast gestorben, meint er im Video zur 1. Folge der neuen Staffel der Wildnis-Show. Und er müsse erst einmal schlafen. Ob es stimmt, dass er wirklich so schlecht gelandet ist nach seinem Sprung aus dem Helikopter und ob er tatsächlich so Probleme hatte, an seine Landestelle zu kommen? Das wissen vermutlich nur er, die anderen Teilnehmenden und das Team. Doch ob Fake oder nicht, unterhaltsam ist Knossi allemal bei 7 vs. Wild. Und ich habe läuten hören, es gibt Leute, die schauen sich die Show nur wegen ihm!

Wer scheitert, fliegt umgehend (r)aus

Was auch eingefleischte Fans immer wieder nervt beim Dschungelcamp: Das Drama um den Ausstieg aus dem Camp und den Abbruch der Show. Da geht es hin und her und am Ende wird dann doch nicht gegangen. Oder es wird einfach wieder zurückgekehrt. Bei 7 vs. Wild gibt es das Rumgetue vor der Kamera nicht. Da geht es dann recht zackig, wenn jemand scheitert.

Wer aufgibt, der ist nach einer halben Stunde draußen und der Helikopter bringt ihn von seinem Show-Bereich weg. Da ist kein auf die Tränendrüse drücken oder Drama machen und dann doch bleiben. Wer scheitert, fliegt. Und am Ende gewinnt nur der oder die mit den meisten Punkten. Das heißt, es geht bei der Wildnis-Show darum, sich durchzuschlagen und bei den Challenges möglichst viele Punkte zu holen. Dadurch kann sich auch niemand vor den Zuschauerinnen und Zuschauern profilieren, um Stimmen zu holen. Weil es genau das bei 7 vs. Wild eben nicht gibt. Da kannst du die beste Show abziehen, aber nur wenn du auch Punkte holst, kannst du das Ding gewinnen.

Am Ende zählt nur der Spaß!

Ob der YouTube-Serienhit von Fritz Meinicke nun zum Teil Fake und gut gescripted oder alles echt und authentisch ist. Das Wichtigste ist doch einfach, dass die Reality-Spielshow viel Spaß macht. Schließlich werden 7 Influencerinnen und Influencer für 7 Tage in der Wildnis irgendwo in Panama ausgesetzt und haben während dieser Zeit keinen Kontakt zu anderen. Einmal am Tag senden sie mit einem speziellen Gerät ein Zeichen, ob sie noch leben, ob sie eventuell verletzt sind oder ob sie aufgeben wollen. Das ist irgendwie schon wie Dschungelcamp, nur eben allein. Challenges müssen die 7 Teilnehmenden auch bestehen während ihrer Tage in der Wildnis.

Und dass das Ganze ziemlich Spaß macht, zumindest beim Zuschauen, das zeigen die Zugriffszahlen auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinicke. Die 7 vs. Wild Videos werden millionenfach angesehen. Da kommen inzwischen viele Reality Shows und Reality Soaps gar nicht mehr hinterher, was die “Einschaltquoten” angeht.