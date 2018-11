Was passiert wenn ein kleiner Junge quasi „Zauberkräfte“ geschenkt bekommt? Was, wenn das im PSN passiert, in Form eines DDOS-Angriffs? Das dürfte wohl heute einem Reddit-User passiert sein, nachdem er seine Geschichte geteilt hat.

„DowntownReaper“ berichtet von seiner Geschichte, die ihm unlängst im PSN passiert ist. In eine Party kam plötzlich der User „SpangeBaab“ und machte zufällige Geräusche ins Mikro, so dass er von der Party geworfen wurde. Dann kehrte er zurück und hatte eine Konfrontation mit dem Party-Gastgeber. Im Laufe des Gesprächs kam seine Meldung: „Ich werde euch jetzt kicken.“ Dann passierte es, alle Mitspieler der Party wurden von diesem einen User, der eigentlich gar kein Gastgeber war, nach der Reihe raus geworfen.

DISRESPECT = DISCONNECT

Im Kontoprofil von „SpangeBaab“ gibt es eine klare Ansage: „DISRESPECT = DISCONNECT“. Laut dem Reddit-Poster war es keinem seiner Freunde mehr möglich, sich wieder mit dem PSN zu verbinden. Er legte alle Konten mit DDOS-Angriffen lahm.

Glücklicherweise hatte ein anderer Reddit-Benutzer names „Nicologogixs“ die Weitsicht, das Facebook-Profil dieses Teenagers aufzuspüren, und seine Eltern wiederum und sie (seine Eltern) darüber informiert, dass ihr Sohn etwas Illegales tut. Mal sehen wie Sony mit der Sache umgeht, wenn kleine Kinder in ihrem Netzwerk für Unfug sorgen.

Quelle: Reddit.com / PS4

