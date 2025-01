10 erste Schritte um einen Gaming E-com zu starten

Die Gaming-Branche boomt ununterbrochen und die Idee eines E-Commerce-Stores für Gamer ist vielversprechend. Auch wenn es auf den ersten Blick herausfordernd erscheint, benötigt man heutzutage keine großartigen Programmierkenntnisse, um solch einen Webshop zu gründen. Starten Sie einen E-Commerce in 10 kinderleichten Schritten und nutzen Sie die hilfreichen Tools von zahlreichen Anbietern, um das richtige Hosting zu wählen und beim Domain kaufen Unterstützung zu erlangen.

1. Wählen Sie Ihre Zielgruppe: Die Wahl der richtigen Zielgruppe und somit auch der Produkte ist wichtig. Entscheiden Sie sich hier, ob sie Hardware, wie Gaming-Zubehör oder PCs anbieten wollen oder sich auf digitale Produkte, wie Spiele-Codes fokussieren.

2. Analysieren Sie den Markt und Ihre Mitbewerber: Analysieren Sie die Konkurrenz und recherchieren Sie, welche Produkte sich gut verkaufen. Besuchen Sie relevante Websiten und Plattformen, wie Reddit und Discord, um Gaming-Trends zu verfolgen. Auch auf unserer Seite finden Sie beispielsweise unter der Rubrik Games News oder in unserem Blog wissenswertes aus dem Gaming-Bereich.

3. Domain kaufen und geeigneten Namen wählen: Als Nächstes sollten Sie eine Domain kaufen und einen geeigneten Namen für Ihren E-Commerce wählen. Der Name Ihres Shops sollte einprägsam sein und mit der Spielebranche in Verbindung gebracht werden. Prüfen Sie, ob der Name als Domain verfügbar ist. Hier können Hosting-Anbieter, wie one.com hilfreich sein.

4. Einen Businessplan schreiben: Sollte an dieser Stelle noch kein Businessplan vorliegen, sollte Sie spätestens zu diesem Zeitpunkt einen Businessplan erarbeiten, der alle wichtigen Details, wie Ihre Zielgruppe, Ihre Produkte, die Preisstrategie, Ausgaben und Marketingpläne beinhaltet.

5. Eine geeignete E-Com Plattform wählen: Nutzen Sie die Vorteile von einer Vielzahl an Anbietern, um Ihre Website zu erstellen. Hierbei ist wichtig, dass die Plattform für Gaming-Produkte optimiert werden kann. Nicht nur ein ansprechendes Design, auch eine reibungslose Anwendung auf allen mobilen Endgeräten ist entscheidend.

6. Gestalten Sie die Website visuell ansprechend: Ein professionelles Webdesign ist unverzichtbar. Heben Sie sich mit einem Gaming-Thema, beispielsweise mit einem futuristischen Design ab. Verwenden Sie anschauliche Produktbilder und strukturieren Sie die Navigation so, dass die Kunden ihre gewünschten Produkte schnell finden können. Tools von Anbietern wie one.com erleichtern die Erstellung von Websites erheblich.

7. Die richtigen Lieferanten und Partnerschaften wählen: Gehen Sie Partnerschaften mit Großhändlern, Herstellern oder Marken ein. Finden Sie Lieferanten, die qualitativ hochwertige Spieleprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern. Auch Dropshipping wäre eine Möglichkeit, um vor allem Lagerkosten zu sparen.

8. Die richtigen Zahlungs- und Versandoptionen wählen: Bieten Sie sichere Zahlungsoptionen wie Kreditkarten, PayPal oder Kryptowährungen an, um Gamer weltweit anzusprechen. Wählen Sie Versanddienstleister, die besonders schnelle und kostengünstige Lösungen anbieten. Offene Informationen zu Versandkosten und Lieferzeiten sollten auf der Website gut sichtbar sein.

9. Branding und Marketing: Nutzen Sie gezieltes Online-Marketing, um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Zu den Strategien gehören Soziale Medien, wie Instagram, Twitch und TikTok. Zudem sollten Sie in Influencer-Marketing investieren. Arbeiten Sie mit Gaming-Influencern zusammen, die eine große Reichweite haben. Verwenden Sie zudem relevante Keywords, wie „Gaming-Headsets kaufen“ oder „bestes Gaming-Zubehör“. Ein Blog auf Ihrer Website über Gaming-Trends oder Tipps könnte eine gute Möglichkeit sein, den Traffic zu erhöhen.

10. Bauen Sie eine Community auf und binden Sie Ihre Kunden: Bieten Sie einen einwandfreien Kundenservice, z. B. durch Live-Chats oder schnelle E-Mail-Antworten. Fördern Sie die Kommunikation in Ihrer eigenen Community, z. B. über Discord-Server oder Foren. Loyalitätsprogramme und regelmäßige Angebote für Stammkunden können eine gute Möglichkeit sein, eine langfristige Bindung zu schaffen.

Einen Gaming E-Commerce zu starten erfordert etwas Fleiß und eine gute Planung. Trotzdem ist es dank einer Vielzahl verschiedener Hosting-Anbieter, wie one.com, vereinfacht auch ohne Kenntnisse in das Webgeschäft einzusteigen. Nutzen Sie Plattformen wie Reddit (q_and_as-Community) oder Gaming-News-Portale wie Computerbild Spiele, um Trends und Community-Anliegen zu verfolgen und Ihre Kunden effektiv anzusprechen.