Zukünftige Sony-Titel verwenden möglicherweise impressionbasierte Werbung

Zerstörung, Rache, Helden und Arenen um den Kampf der Autos auszutragen, Destruction AllStars landet auf der PS5 und in meinem Review. Mit Spannung und Vorfreude erwartet wurde das Game von seinem November Release leider verschoben. Jetzt wurde es nicht nur im Februar veröffentlicht, sondern landet direkt als gratis Spiel im PlayStation Plus Abo. Also schnappte…