NIS America hat einen neuen Trailer zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III veröffentlicht, genannt „New Allies“.

Darüber hinaus wurde die offizielle Website des Spiels mit englischen Sprachbeispielen für verschiedene Schlüsselfiguren aktualisiert. Die westliche Version wird sowohl japanisches als auch englisches Audio sowie englische und französische Textoptionen enthalten.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint diesen Herbst für PlayStation 4 in Nordamerika und Europa.

Key Features