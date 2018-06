Weit mehr als ein Jahr nach dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht Nintendo den vollständigen Soundtrack. Bisweilen aber leider nur in Japan.

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat sich Nintendo nicht nur einen Megaseller als Launchtitel für die Nintendo SWITCH ausgesucht sondern auch eine Spielereihe, die ebenso für Ihren grandiosen Soundtrack bekannt ist wie Link für sein grünes Outfit.

Das Action-Adventure brach mit vielen Serien-Traditionen und schleuderte sich selbst damit wieder an die Spitze der Spiele Charts.Bislang war nur eine CD mit einer Auswahl von 24 Stücken als Teil der Master Edition von Breath of the Wild erhältlich. Der vollständige Soundtrack erschien am 25. April und enthält fünf CDs mit insgesamt 211 Tracks, Jingles und Musikstücke aus den DLC-Erweiterungen inklusive

Limited Edition enthält exklusiven Playbutton

Den Soundtrack gibt es in einer Standard-Variante zum Preis von 5.400 Yen (42 Euro) und einer Limited Edition für 7.560 Yen (59 Euro). Die Limited Edition erscheint in einen exklusiven Schuber im Shiekah-Tafel-Design und einen Playbutton mit 15 Tracks. Der Playbutton ist quasi ein mobiler mp3-Player mit Kopfhöreranschluss.

Der Soundtrack ist bisher leider nur für Japan angekündigt. Zwar ist er über Amazon als Import zu beziehen doch der Preis dort ist fast doppelt so hoch. Doch für einen wahren Zelda Fan ist es fast schon ein Muss diesen traumhaften Soundtrack sein eigen zu nennen. Auch wenn die Veröffentlichung auf Cd’s in Zeiten der großen Digitalisierung vielleicht zu überlegen gewesen wäre.