Xbox Series X Mini-Kühlschrank: Nächste Details kommen bald

Xbox Mini-Kühlschrank - (C) Microsoft

Der General Manager der Marketinggruppe Microsoft Studios twitterte, dass im nächsten Monat neue Informationen zum Minikühlschrank der Xbox Series X eintreffen werden. Der Mini-Kühlschrank wurde ursprünglich während des Xbox-Showcases auf der E3 2021 gezeigt. Seither wurde es aber sehr Still über das Projekt.

Vom Witz zum echten Produkt

Nach der Enthüllung der Xbox Series X häuften sich die Witze über die Ähnlichkeit zu einem Mini-Kühlschrank. Das Unternehmen beschloss, den Witz für sich zu nutzen und produzierte tatsächlich einen Xbox Series X Mini-Kühlschrank. Dieser wurde an Prominente wie Snoop Dogg geschickt. Hier hörte es allerdings noch nicht auf. Denn Microsoft arbeitete auch mit der Energy-Drink-Marke ZOA,von The Rock zusammen der damit bei Influencern Werbung machte.

Greenberg twitterte, dass wenn Fans Xbox zum Sieger des “Best Of Tweets: Brand Bracket” Bewerbes machen würden, der Xbox Series X Mini-Kühlschrank in Produktion gehen würde. Trotz stetigen Interesse zum Xbox Series X Mini-Kühlschrank gibt, war er im August nicht auf der Gamescom 2021-Präsentation zu sehen. Microsoft kündigte auch noch weitere Hardware an die diese Weihnachten erscheinen soll.

Mini-Kühlschrank und limitierte Sondereditionen

Dazu zählen die limitierte Sonderedition der Halo Infinite Xbox Series X, der Halo Infinite Elite Series 2-Controller. und der Xbox-Controller von Forza Horizon 5, der mit exklusivem DLC geliefert wird. Obwohl im nächsten Monat weitere Details zum Xbox Series X Mini-Kühlschrank enthüllt werden gibt es noch keine genauen Informationen zum Release.

Es gibt auch keine Informationen zu den Kosten, der Verfügbarkeit oder dem endgültigen Design des Produkts. Bis Ende des Jahres soll der Mini-Kühlschrank auf den Markt kommen. Somit wäre dann aus einem Internet-Witz tatsächlich Realität geworden.