Wie viel Platz braucht die GTA Trilogie in der Definitive Edition?

GTA 3 - (C) Rockstar Games

Mittlerweile werden Games immer größer und größer. Während die Speicherplätze auf Konsolen kaum mithalten können. Jetzt steht man oft vor der Entscheidung, ob man für ein neues Game eines der Alten löscht oder dies auf eine externe Festplatte verschiebt. So ist es nicht gerade unwichtig bei Games auf die man sich freut vorab bereits zu wissen, wie viel Speicher dieses Spiel brauchen wird.

Wie zum Beispiel die kommende GTA Trilogie. Aber wie viel Platz werden die einzelnen Teile der GTA Trilogie in der Definitive Edition benötigen?

GTA Trilogie Definitive Edition braucht so viel Platz wie ein neues Game

Wenn man den Beitrag auf Twitter liest, dann stellt man schnell Fest, dass die Größen der Spiele überschaubar sind. Selbst in der Definitve Edition brauchen die Titel der GTA Trilogie nicht Unmengen von Platz. So schlägt GTA 3 mit etwas über 5 GB zu Buche, GTA Vice City wird fast 11 GB benötigen und GTA San Andreas braucht für die Definitive Edition etwas über 22 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte.

Hier sollte man allerdings ganz klar auch die Original Größe der Spiele betrachten. Denn wenn man bedenkt, dass GTA San Andreas in der Original Version gerade knapp über 3 GB benötigte, müssen die Veränderungen auf über 22 GB einfach gigantisch sein! Das Game hat sich in Größe also um das Siebenfache vergrößert. Was das zu bedeuten hat, wird man nur im Spiel erfahren.

Insgesamt hat die GTA Trilogie einen Platz Anspruch von knapp 39 GB, sollte man alle drei Teile in der Definitive Edition installieren wollen. Das Entspricht einem normal großen A Klasse Game. Oder einem halben Day One Patch für ein tripple A Game.